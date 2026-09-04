Abelardo De La Espriella hizo categórica advertencia. Nadie puede hacer gestiones ante bandidos: “Queda advertido, gobernador de Nariño”

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó este viernes, 4 de septiembre, una fuerte advertencia directa a uno de los gobernadores del país. Un jalón de orejas que se dio en pleno evento público.

El episodio se registró en la cumbre de gobernadores que se llevó a cabo en Mompox. Desde Allí y en su discurso el jefe de Estado le advirtió al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, sobre realizar negociaciones clandestinas con estructuras criminales.

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“Los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público tienen que ser verdaderamente operativos. Espacios de decisión, asignación de responsabilidades y seguimiento. No simples comités de evaluaciones de informes. Yo soy un hombre de resultados”, dijo el jefe de Estado.

Y avanzó: “En este punto quiero hacer una advertencia muy clara. Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”.

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una advertencia al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar: “Ningún gobernador puede adelantar por su cuenta negociaciones o contactos clandestinos con estructuras terroristas”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/GiLlUUS2VK — Revista Semana (@RevistaSemana) September 4, 2026

“No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria. Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, recalcó el mandatario colombiano.

E indicó: “Esta política integral de seguridad se medirá por resultados que la gente pueda sentir. No me interesa aumentar el número de operaciones si los ciudadanos siguen pagando extorsiones o si un grupo terrorista continúa ejerciendo control criminal sobre una región”.

Y es que el jefe de Estado ha sido categórico en asegurar que La Paz se impone con la fuerza de las armas. “La paz en la que cree este gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Esa es la única paz verdadera y duradera”, expresó el jefe de Estado en la presentación de los resultados que dieron con la neutralización de alias Bendito Menor.

Además, en sus redes sociales expresó el presidente: “Le cayó la mano firme del Estado. En el Gobierno del Tigre, la gente honesta no volverá a vivir de rodillas ni sometida por el miedo. Ahora son los criminales los que deben temer al imperio de la ley: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado”.

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“Mi respaldo a nuestra Fuerza Pública es absoluto. A nuestros héroes no los vamos a abandonar, desamparar ni dejar humillar. Colombia está recuperando el orden, la autoridad y la tranquilidad que los criminales pretendieron arrebatarnos”, puntualizó el jefe de Estado.