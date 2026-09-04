Polémica por la herencia de Yeison Jiménez: su madre y su hermana denuncian ante la Fiscalía presuntas irregularidades

Nueve meses después del deceso del cantante de música popular Yeison Jiménez —ocurrido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá—, su entorno familiar cercano acudió a las instancias judiciales.

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Luz Feny Galeano Patiño y Laura Daniela Sarmiento Galeano, madre y hermana del artista, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas conductas delictivas vinculadas a la gestión de las empresas y los bienes que conformaban el patrimonio del intérprete.

La información fue confirmada a través de un comunicado emitido por la firma de abogados Sergio Ramírez Law Group, representación jurídica asumida por los abogados Sergio Augusto Ramírez Mantilla y Romario Camargo Pizarro.

Según el documento, actualmente existen dos actuaciones de naturaleza penal en curso relacionadas con operaciones económicas y societarias efectuadas tras la muerte del empresario y músico.

De acuerdo con la firma legal, las presuntas irregularidades abarcan modificaciones en las representaciones legales de las compañías, movimientos de las acciones y diversas acciones comerciales que habrían afectado directamente los derechos patrimoniales de la madre y la hermana de Jiménez.

El equipo jurídico puntualizó que la denuncia busca que las autoridades correspondientes investiguen los hechos, identifiquen las eventuales responsabilidades penales y procedan, si hay lugar a ello, con la formulación de imputaciones y el restablecimiento de los derechos de sus representadas.

Pese a la gravedad de los hechos puestos en conocimiento de la justicia, la firma penalista enfatizó que la comunicación pública no constituye una acusación directa contra personas específicas.

Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo. Foto: x

Hasta la fecha, no se han revelado públicamente las identidades de las personas que estarían vinculadas a estas indagaciones preliminares ni los nombres específicos de las sociedades o mercaderías bajo investigación.

Este proceso en la Fiscalía se suma a reclamos que la familia hizo públicos en meses anteriores respecto a la gestión del legado del artista. Desde julio de 2026, Lina Jiménez, hermana del cantante, denunció en medios de comunicación, como el programa La red de Caracol Televisión, el uso no autorizado del nombre, la imagen y la marca del intérprete en redes sociales y comercios electrónicos.

Entre los casos señalados figura la comercialización indebida de productos como gorras y accesorios sin el aval de los herederos legítimos.

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Según lo informado por la familia, los abogados han enviado requerimientos formales a los comerciantes no autorizados para frenar estas actividades, al tiempo que han reportado intentos de ciberataques a las plataformas digitales oficiales y episodios de estafas a seguidores por parte de páginas de comercio apócrifas.

Por el momento, la madre y la hermana del artista manifestaron que continuarán el proceso por las vías legales correspondientes, a la espera de los pronunciamientos e investigaciones de las autoridades judiciales.