¿El bajo precio del dólar bajó el precio de los carros usados en Colombia?

La economía colombiana ha visto un drástico cambio en la tasa de cambio del dólar. Luego de que en años pasados se mantuvo en el rango de los $4.000 y llegó a rozar los $5.000, hoy está en $3.100 aproximadamente, impactando varias industrias en el país.

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Para conocer el impacto de esta situación en el mercado nacional de los automotores, SEMANA consultó a Eduardo Visbal, gerente del sector automotor de Fenalco, quien explicó el panorama actual de la industria y sus principales efectos en los carros nuevos.

“Una tasa de cambio reevaluada impulsa las importaciones, las abarata y, por lo tanto, los vehículos que son fundamentalmente importados, pues se benefician de esto. Por eso estamos viendo que este año vamos a pasar a 330 mil unidades vendidas, cuando el año pasado vendimos doscientas cincuenta y cinco mil”, reveló el gerente a este medio.

El buen momento de la industria se evidencia en el más reciente informe de la ANDI y Fenalco, donde la industria logra superar las ventas del mismo periodo en el año pasado. Hasta el momento se han matriculado 213.377 unidades, mientras que en este mismo rango temporal en 2025, se habían registrado solamente 150.163 autos.

Eduardo Visbal, gerente del sector automotor en Fenalco. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Getty Images y cortesía

Ahora, aunque no siempre es así, este buen momento que pasan los vehículos nuevos puede llegar a impactar directamente en el comercio de los vehículos usados. Para evidenciarlo, varios empresarios de concesionarios especialistas en este mercado revelaron en SEMANA la realidad de la industria.

Entre ellos destaca Julián Zubieta, CEO de Autos Koach e influencer del gremio con cientos de miles de seguidores en sus redes sociales. El empresario explicó que este año los precios no han bajado a causa del momento coyuntural con la moneda extranjera; sin embargo, desde otra arista, este hito sí ha beneficiado el mercado.

“El precio del dólar sí ha impulsado la venta de los vehículos usados, ¿por qué? Porque va muy ligado a los créditos de vehículo. Es decir, entre el dólar esté más alto los créditos o las tasas de los créditos son también más altas. Entre el dólar esté más bajo, las tasas de los créditos son más bajas y la mayoría de los vehículos que se venden usados se venden con crédito”, expuso Zubieta a SEMANA.

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El buen momento de los usados fue corroborado por el gerente de Fenalco: “En estos momentos fácilmente podemos estar moviendo siete a ocho vehículos usados por cada vehículo nuevo que entre al mercado”.

Y, en cuanto a los datos, el RUNT registró más de 1′300.000 vehículos traspasados en los 8 primeros meses de 2026, evidenciando el buen momento que pasa este segmento.

Ahora bien, los empresarios insisten en que los precios de los carros usados no han disminuido, sino que su beneficio se ve reflejado en la tasa de interés que, en promedio, actualmente se maneja en el 1,5 % TSA, mientras que hace un par de años estaba en un 2 %.

“Este año, a partir de febrero, ha habido una estabilidad en los precios. Ni suben, ni han subido, ni han bajado; se han mantenido”, concluyó Zubieta a este medio.

Las versiones consultadas coinciden en que el gremio de los vehículos usados en Colombia pasa por un muy buen momento en sus ventas gracias al precio del dólar y su impacto en los créditos; sin embargo, no han bajado los precios de ellos en el mercado.