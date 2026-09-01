VEHÍCULOS

Top 20 de las marcas de carros más vendidas en Colombia: reporte oficial de agosto

Con base en las matrículas del RUNT, se explicó cuáles son los automóviles preferidos por los colombianos.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

1 de septiembre de 2026 a las 11:51 a. m.
Consolidado de la ANDI y Fenalco sobre la venta de carros en Colombia.
Consolidado de la ANDI y Fenalco sobre la venta de carros en Colombia. Foto: Getty Images

Las ventas de carros nuevos en Colombia han venido creciendo a lo largo del año; una muestra de ello es el aumento en un 27,4% en las matrículas frente a agosto de 2025, cuando solo se registraron 21.285 unidades. En el octavo mes de este 2026, el reporte de la ANDI y FENALCO consolida la matriculación de 27.124 vehículos nuevos en el país.

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El informe, basado en la cantidad de vehículos matriculados en el RUNT, muestra una evidente redistribución en las preferencias del consumidor nacional, consolidando las marcas asiáticas y las nuevas tendencias electrificadas. Las estadísticas evidencian una tendencia en los vehículos SUV, híbridos y eléctricos.

El top 15 de marcas más vendidas en Colombia

  1. Kia: Lidera el acumulado del mercado nacional con cerca del 13,2 % de participación, impulsada por el Picanto, la línea K3 y el crecimiento del portafolio híbrido.
  2. Renault: Ocupa la segunda posición histórica soportada en la Duster ensamblada en Sofasa y su penetración en segmentos populares.
  3. Toyota: Mantiene el tercer lugar con alta demanda en utilitarios e híbridos, liderada por la Corolla Cross.
  4. Chevrolet: Se ubica en la cuarta casilla apalancada por modelos de volumen urbano como el Onix y sus SUV compactas.
  5. Mazda: Consolida el Top 5 apoyada principalmente por la CX-30 y el Mazda 2.
  6. Tesla: Es el gran fenómeno disruptivo de 2026 en el mercado local, posicionando a la Model Y como el modelo individual líder del país.
  7. Suzuki: Mantiene un volumen representativo en el segmento de hatchbacks compactos y vehículos de entrada eficientes.
  8. Nissan: Conserva tracción constante en el mercado gracias a su línea de pick-ups y SUV de uso urbano.
  9. Hyundai: Muestra una notable recuperación respaldada por la renovación de crossovers e híbridos como la Kona.
  10. BYD: Lidera el segmento de la movilidad 100% eléctrica con un crecimiento sostenido impulsado por referencias como la Yuan Up.
  11. Volkswagen: Se mantiene en el ranking nacional apalancada por su portafolio de camionetas SUV urbanas y modelos compactos.
  12. Ford: Conserva su cuota de mercado con foco en pick-ups medianas como la Ranger y utilitarios de gran tamaño.
  13. Foton: Marca la pauta en la comercialización de vehículos de transporte de carga liviana y comercial.
  14. Chery: Avanza dentro del segmento de marcas de origen asiático gracias al relanzamiento de sus líneas electrificadas.
  15. JAC: Sostiene una presencia diversificada entre el segmento comercial y utilitarios familiares de costo competitivo.
  16. BMW: Encabeza las matriculaciones dentro de la categoría de marcas premium y lujo en el país.
  17. Mercedes-Benz: Registra ventas constantes orientadas a sedanes ejecutivos y su división de utilitarios.
  18. Honda: Conserva su lugar con preferencia en el segmento de SUV compactas y medianas.
  19. Peugeot: Mantiene su nicho con utilitarios de diseño europeo y tecnologías eficientes.
  20. Dongfeng: Cierra el ranking del acumulado nacional impulsada por vehículos comerciales y de logística.
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