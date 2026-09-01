Top 20 de las marcas de carros más vendidas en Colombia: reporte oficial de agosto

Las ventas de carros nuevos en Colombia han venido creciendo a lo largo del año; una muestra de ello es el aumento en un 27,4% en las matrículas frente a agosto de 2025, cuando solo se registraron 21.285 unidades. En el octavo mes de este 2026, el reporte de la ANDI y FENALCO consolida la matriculación de 27.124 vehículos nuevos en el país.

Estos son los 10 carros híbridos que más se venden en Colombia: hay un nuevo líder

El informe, basado en la cantidad de vehículos matriculados en el RUNT, muestra una evidente redistribución en las preferencias del consumidor nacional, consolidando las marcas asiáticas y las nuevas tendencias electrificadas. Las estadísticas evidencian una tendencia en los vehículos SUV, híbridos y eléctricos.

El top 15 de marcas más vendidas en Colombia

Kia: Lidera el acumulado del mercado nacional con cerca del 13,2 % de participación, impulsada por el Picanto, la línea K3 y el crecimiento del portafolio híbrido. Renault: Ocupa la segunda posición histórica soportada en la Duster ensamblada en Sofasa y su penetración en segmentos populares. Toyota: Mantiene el tercer lugar con alta demanda en utilitarios e híbridos, liderada por la Corolla Cross. Chevrolet: Se ubica en la cuarta casilla apalancada por modelos de volumen urbano como el Onix y sus SUV compactas. Mazda: Consolida el Top 5 apoyada principalmente por la CX-30 y el Mazda 2. Tesla: Es el gran fenómeno disruptivo de 2026 en el mercado local, posicionando a la Model Y como el modelo individual líder del país. Suzuki: Mantiene un volumen representativo en el segmento de hatchbacks compactos y vehículos de entrada eficientes. Nissan: Conserva tracción constante en el mercado gracias a su línea de pick-ups y SUV de uso urbano. Hyundai: Muestra una notable recuperación respaldada por la renovación de crossovers e híbridos como la Kona. BYD: Lidera el segmento de la movilidad 100% eléctrica con un crecimiento sostenido impulsado por referencias como la Yuan Up. Volkswagen: Se mantiene en el ranking nacional apalancada por su portafolio de camionetas SUV urbanas y modelos compactos. Ford: Conserva su cuota de mercado con foco en pick-ups medianas como la Ranger y utilitarios de gran tamaño. Foton: Marca la pauta en la comercialización de vehículos de transporte de carga liviana y comercial. Chery: Avanza dentro del segmento de marcas de origen asiático gracias al relanzamiento de sus líneas electrificadas. JAC: Sostiene una presencia diversificada entre el segmento comercial y utilitarios familiares de costo competitivo. BMW: Encabeza las matriculaciones dentro de la categoría de marcas premium y lujo en el país. Mercedes-Benz: Registra ventas constantes orientadas a sedanes ejecutivos y su división de utilitarios. Honda: Conserva su lugar con preferencia en el segmento de SUV compactas y medianas. Peugeot: Mantiene su nicho con utilitarios de diseño europeo y tecnologías eficientes. Dongfeng: Cierra el ranking del acumulado nacional impulsada por vehículos comerciales y de logística.