Top 20 de las marcas de carros más vendidas en Colombia: reporte oficial de agosto

Las ventas de carros nuevos en Colombia han venido creciendo a lo largo del año; una muestra de ello es el aumento en un 27,4% en las matrículas frente a agosto de 2025, cuando solo se registraron 21.285 unidades. En el octavo mes de este 2026, el reporte de la ANDI y FENALCO consolida la matriculación de 27.124 vehículos nuevos en el país.
El informe, basado en la cantidad de vehículos matriculados en el RUNT, muestra una evidente redistribución en las preferencias del consumidor nacional, consolidando las marcas asiáticas y las nuevas tendencias electrificadas. Las estadísticas evidencian una tendencia en los vehículos SUV, híbridos y eléctricos.
El top 15 de marcas más vendidas en Colombia
- Kia: Lidera el acumulado del mercado nacional con cerca del 13,2 % de participación, impulsada por el Picanto, la línea K3 y el crecimiento del portafolio híbrido.
- Renault: Ocupa la segunda posición histórica soportada en la Duster ensamblada en Sofasa y su penetración en segmentos populares.
- Toyota: Mantiene el tercer lugar con alta demanda en utilitarios e híbridos, liderada por la Corolla Cross.
- Chevrolet: Se ubica en la cuarta casilla apalancada por modelos de volumen urbano como el Onix y sus SUV compactas.
- Mazda: Consolida el Top 5 apoyada principalmente por la CX-30 y el Mazda 2.
- Tesla: Es el gran fenómeno disruptivo de 2026 en el mercado local, posicionando a la Model Y como el modelo individual líder del país.
- Suzuki: Mantiene un volumen representativo en el segmento de hatchbacks compactos y vehículos de entrada eficientes.
- Nissan: Conserva tracción constante en el mercado gracias a su línea de pick-ups y SUV de uso urbano.
- Hyundai: Muestra una notable recuperación respaldada por la renovación de crossovers e híbridos como la Kona.
- BYD: Lidera el segmento de la movilidad 100% eléctrica con un crecimiento sostenido impulsado por referencias como la Yuan Up.
- Volkswagen: Se mantiene en el ranking nacional apalancada por su portafolio de camionetas SUV urbanas y modelos compactos.
- Ford: Conserva su cuota de mercado con foco en pick-ups medianas como la Ranger y utilitarios de gran tamaño.
- Foton: Marca la pauta en la comercialización de vehículos de transporte de carga liviana y comercial.
- Chery: Avanza dentro del segmento de marcas de origen asiático gracias al relanzamiento de sus líneas electrificadas.
- JAC: Sostiene una presencia diversificada entre el segmento comercial y utilitarios familiares de costo competitivo.
- BMW: Encabeza las matriculaciones dentro de la categoría de marcas premium y lujo en el país.
- Mercedes-Benz: Registra ventas constantes orientadas a sedanes ejecutivos y su división de utilitarios.
- Honda: Conserva su lugar con preferencia en el segmento de SUV compactas y medianas.
- Peugeot: Mantiene su nicho con utilitarios de diseño europeo y tecnologías eficientes.
- Dongfeng: Cierra el ranking del acumulado nacional impulsada por vehículos comerciales y de logística.