Estos son los 10 carros híbridos que más se venden en Colombia: hay un nuevo líder

La nueva tecnología vehicular que involucra tanto a los vehículos híbridos como a los eléctricos ha tenido un gran protagonismo en el mercado automotor colombiano. Así, gracias al reporte oficial de la industria realizado por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), es posible identificar cuáles son los 10 automóviles híbridos más vendidos en el país.

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De acuerdo con el reporte citado previamente, durante julio de 2026 se registraron 9.418 nuevas unidades con este tipo de tecnología en Colombia.

Este resultado representa un crecimiento de esta industria en un 25,94 % en comparación con julio de 2025. Este mes también se convirtió en el séptimo del año con el de mayor volumen de registros de híbridos en lo corrido de 2026.

Ahora bien, el crecimiento no se distribuye por igual entre todos los modelos. Los datos muestran una clara preferencia de los compradores por los SUV, que concentraron 7.916 de los vehículos híbridos registrados durante el mes.

Toyota Corolla Cross tomó el primer lugar

El modelo que encabezó el listado en julio fue la Toyota Corolla Cross híbrida, con 704 unidades matriculadas.

El Toyota Corolla Cross cierra el top 5 de los más vendidos en 2026 Foto: Toyota / API

El resultado le permitió superar a la Mazda CX-30, que había ocupado el primer lugar en junio. Sin embargo, hay un dato particular: pese a liderar el ranking de julio, la Corolla Cross registró una disminución de un 42,8 % frente al mismo mes de 2025, según los datos de Andemos.

El ranking completo

El listado elaborado con las cifras de Andemos muestra que la oferta híbrida en Colombia ya no está concentrada en unos pocos modelos. Diferentes fabricantes tienen presencia en el segmento y compiten principalmente en la categoría SUV.

Los diez modelos con mayor número de registros durante julio fueron:

Toyota Corolla Cross HEV Mazda CX-30 MHEV Kia Sportage HEV Toyota Yaris Cross HEV Suzuki Swift MHEV Toyota RAV4 HEV Suzuki Fronx MHEV Toyota Corolla HEV Renault Duster E-Tech MHEV Suzuki S-Cross MHEV

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Ahora bien, Toyota también es la marca más apetecida en los vehículos de esta tecnología. Junto con Suzuki y Kia, estas fueron las tres marcas con mayor número de registros de vehículos híbridos durante julio. Nissan y Chery, por su parte, fueron las que presentaron los mayores incrementos frente al mismo mes de 2025.

Los vehículos híbridos están en aumento

La tendencia reportada por Andemos es evidente. En julio se matricularon 7.643 vehículos, representando un aumento de un 72,4 % frente a marzo de 2025.

Los registros oficiales de ANDI y Fenalco también muestran un crecimiento importante de esta tecnología. En mayo de 2026 se registraron 8.926 vehículos híbridos, un 69 % más que en mayo de 2025.

La fotografía del mercado, entonces, es clara: los híbridos están aumentando su presencia en Colombia y, dentro de ellos, los SUV son los grandes protagonistas.