Tesla reabre las reservas de su esperado Roadster tras nueve años: exige depósito de 50.000 dólares

La marca de carros estadounidense Tesla vuelve a sonar en el mercado automotor, tras la pronta llegada de su unidad eléctrica deportiva Roadster. El vehículo que había tenido su primer prototipo en el año 2017 podrá ser visto por cientos de fanáticos el próximo jueves 1 de octubre, tras una racha de múltiples retrasos y aplazamientos.

Tesla por fin revelará su esperado deportivo eléctrico: esta es la fecha tras años de espera

En la página oficial de Tesla, se observa actualmente una cuenta regresiva del lanzamiento, acompañada de una referida imagen del modelo, brindando interés sobre las características que el auto de la compañía Elon Musk va a brindar a futuros clientes.

Aun así, mientras el conteo regresivo indica cada vez más la llegada de la fecha, Tesla ha reabierto la reserva de la segunda generación del Roadster, pidiendo una gran suma de dinero para aquellos usuarios que quieren asegurar un puesto en la lista de espera.

Tesla Roadster. Foto: Tesla - A.P.I.

Dentro de la página web de la marca, la compañía indica que cualquier persona interesada coloque un depósito de 50.000 dólares. Para realizar esto, se requiere un pago inicial de $5.000 con tarjeta de crédito, además de una transferencia bancaria de $45.000 que tendrá que realizarse dentro de los 10 días siguientes.

Tesla informa que la reserva para el modelo Roadster no será definitiva hasta que se reciba el pago por medio de una transferencia bancaria.

Cabe recordar que el depósito que pide Tesla no es el precio final del modelo que será presentado en octubre, sino que se encarga de asegurar un lugar en la lista de producción.

La reapertura de reservas demuestra el interés de la compañía estadounidense de volver a capitalizar el interés por el Roadster. En aquel entonces, Elon Musk comentó acerca de varias características novedosas que se iban a observar con este modelo.

De acuerdo a las cifras que han sido homologadas, el carro es capaz de tener una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 2,1 segundos dentro de su versión estándar, además de una velocidad máxima que supera los 400 km/h.

Sin embargo, una de las capacidades más notables que se podría ver con este carro se encuentra en materia de tecnología futurista. El mismo Elon Musk, por medio de su cuenta de X en 2018, informó que la eventual versión estaría equipada con 10 pequeños propulsores de cohetes que ayudarían a mejorar drásticamente la aceleración, velocidad máxima, el frenado y la capacidad de curvas.

“Tal vez incluso permitan que un Tesla vuele”, comentó Musk.