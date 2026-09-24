Reconocida marca de carros eléctricos llama a revisión a casi 99.000 unidades. ¿Cuál es el problema?

La marca de carros eléctricos, Rivian, anunció en las últimas horas el retiro de casi 99.000 de sus unidades en el mercado estadounidense. La razón de esto se debe a un problema de software con la imagen de la cámara de visión trasera del carro.

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Este hecho podría encargarse de reducir la visión del conductor, especialmente en la parte trasera del carro.

Según lo informado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras de Estados Unidos (NHTSA), la imagen de la cámara de visión trasera podría estar propensa a no mostrarse correctamente en algunas circunstancias en las que los vehículos se ponen en reversa.

Una falla en el sistema de cámara de reversa afecta a decenas de miles de vehículos eléctricos de Rivian en Estados Unidos. Foto: Gado via Getty Images

La entidad afirma que este problema en el software de los vehículos se estaría encontrando en carros de la marca que fueron fabricados entre los años 2022 y 2027, específicamente los siguientes modelos:

Rivian R1T: 2022–2026

2022–2026 Rivian R1S: 2022–2027

2022–2027 Rivian R2: 2027

Es por ello que la NHTSA ha notificado a la marca Rivian de revisar los modelos de estos años, ya que consideran que “una imagen obstruida de la cámara de visión trasera puede reducir el campo de visión del conductor en la parte posterior del vehículo, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente”.

Dentro de los registros por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras de Estados Unidos, se indica que el número potencial de las unidades afectadas es de un total de 98,828 vehículos eléctricos.

Para responder a esta problemática, Rivian ha informado sobre la actualización de un software gratuito, que ya fue distribuido para poder atender la mayoría de los autos afectados. La compañía indica que esta solución ya fue instalada en el 95 % y en el 96 % de los vehículos R1 y R2 que se vieron afectados por lo ocurrido.

Rivian implementó una actualización de software para solucionar la falla detectada en sus vehículos eléctricos. Foto: Getty Images for Rivian

En los últimos años, el sector automotor ha visto bastantes problemas en sus vehículos debido a dificultades con las cámaras de visión trasera. Durante el último año, la marca de carros estadounidense Ford retiró a más de 254.000 unidades SIV debido a problemas en el software de sus sistemas de visión trasera.

No solamente eso, sino que en el 2025 tuvieron que retirar más de vehículos a causa de otras fallas mecánicas.