En Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) llamó a revisión 1.353 vehículos de las marcas Ford, Hyundai y Audi, luego de contemplar posibles fallas que podrían comprometer la seguridad de conductores y pasajeros. La autoridad peruana detalló las alertas y los modelos referenciados.

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Ford concentra la mayor cantidad de vehículos involucrados

Para su mala fortuna, Ford concentra la mayor cantidad de vehículos, pues exactamente llamaron 1.306 de los 1.353. Indecopi especificó por modelos y sus posibles fallas, aunque solo incluye un modelo: la camioneta Ford Explorer.

La Ford Explorer fue la única referencia involucrada por esta marca. Foto: Getty Images

El Instituto Peruano reportó el llamado a 605 unidades correspondientes al modelo Ford Explorer de los modelos 2016, 2017, 2018 y 2019. De acuerdo con el reporte, las autoridades temen que en estos vehículos, la cubierta del riel del techo podría desprenderse mientras la unidad está en movimiento.

Este mismo modelo también fue llamado en los modelos 2025 y 2026, los cuales fueron fabricados en Estados Unidos y, según el instituto, presentarían un problema en una pieza del asiento de la segunda fila que pudo ser instalada incorrectamente.

Ahora bien, es importante precisar que esto no significa que todas estas unidades de automóviles estén afectadas por estos daños, pues la medida del Indecopi es una medida preventiva en medio de una alarma por posibles fallas que identificaron.

Audi y Hyundai

Audi también aparece en el listado con 43 unidades del Q5 modelo 2025, fabricadas en México. El inconveniente identificado está relacionado con los cinturones de seguridad delanteros, pues se teme que, ante un accidente, estos podrían tensarse inicialmente, pero no mantener esa tensión de manera constante.

La condición podría reducir la capacidad de protección del sistema de seguridad durante una colisión y aumentar el riesgo para los ocupantes del vehículo.

Por último, el llamado a Hyundai es el de menor alcance, con cuatro vehículos involucrados. Se trata de unidades de los modelos Genesis G90 y Genesis G80, fabricadas entre 2020 y 2025 en Corea del Sur.

De acuerdo con la alerta, estos vehículos podrían presentar fugas de combustible y, debido a la ubicación del tubo de escape, existiría la posibilidad de que se produzca un incendio. Por tratarse de una eventualidad que involucra el sistema de combustible y un posible riesgo de fuego, los propietarios deben verificar si su unidad está incluida.

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