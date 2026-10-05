Sonia Restrepo reapareció en video tras polémica con familia de Yeison Jiménez por herencia

A pocos días de cumplirse diez de la muerte de Yeison Jiménez, la situación relacionada con su patrimonio llegó a instancias judiciales. El cantante de música popular falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo registrado en Paipa, Boyacá, y desde entonces han surgido cuestionamientos alrededor de la administración de algunas de las empresas y bienes que dejó.

Hija de Yeison Jiménez denunció una preocupante situación que afecta a su familia: “No caigan”

Luz Feny Galeano Patiño y Laura Daniela Sarmiento Galeano, madre y hermana del artista, respectivamente, acudieron a la Fiscalía General de la Nación para poner en conocimiento posibles conductas irregulares que estarían relacionadas con el manejo de sociedades, compañías y otros activos pertenecientes al patrimonio del intérprete.

La información fue divulgada por Sergio Ramírez Law Group, firma que representa jurídicamente a las familiares de Jiménez. De acuerdo con el comunicado, actualmente se adelantan dos actuaciones de carácter penal relacionadas con operaciones económicas y societarias que se habrían realizado después del fallecimiento del cantante y empresario.

Según los abogados, entre los asuntos que son objeto de revisión se encuentran modificaciones en la representación legal de algunas compañías, movimientos accionarios y otras operaciones comerciales que, presuntamente, podrían haber afectado los derechos patrimoniales de la madre y la hermana del artista.

En medio de esta situación también han circulado versiones sobre supuestas diferencias entre la familia de Yeison Jiménez y su esposa, Sonia Restrepo. El programa La Corona TV aseguró que existiría un conflicto entre la madre del cantante y su nuera, e incluso señaló que, presuntamente, Restrepo le habría impedido a su suegra permanecer en una finca familiar.

Sonia Restrepo reapareció en redes sociales

De acuerdo con lo que se conoció, Sonia Restrepo reapareció en un video publicado en plataformas digitales, presentando productos que hacen parte de las empresas del fallecido artista popular.

La esposa del cantante se dejó ver ante cámaras, promocionando dicho objeto que es parte de este trabajo que tanto realizó él en vida.

Restrepo se ve luciendo una chaqueta de cuero, su cabello ondulado y bastante sencilla, recibiendo todo tipo de reacciones positivas de los fans de Jiménez. Muchos quisieron referirse a la polémica, pero la mujer ha esquivado todo tipo de especulaciones.

Cabe aclarar que estas afirmaciones corresponden a versiones divulgadas públicamente y no constituyen, por sí mismas, una conclusión judicial sobre los hechos.