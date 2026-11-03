Hija mayor de Yeison Jiménez hizo estremecer a sus fans con emotivo mensaje durante el Día de los Muertos: “Aunque el tiempo pase”

Desde sus historias de Instagram, Camila Jiménez, hija mayor del cantante Yeison Jiménez, se sumó a la conmemoración del Día de Muertos, celebrada el 2 de noviembre, para rendirle un emotivo homenaje a su padre y recordar algunos de los últimos momentos que compartieron juntos.

En una de sus publicaciones, la joven compartió una fotografía de un tradicional altar de muertos que, al parecer, fue preparado por su familia, sumándose así a una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana que, con el paso de los años, ha trascendido las fronteras y ha logrado extenderse a diferentes partes del mundo.

“Esto no es vida”: La Segura reapareció tras ser hospitalizada de urgencia e hizo conmovedora petición a sus seguidores

En la imagen se puede apreciar la decoración característica de estos altares junto con un retrato del intérprete de música popular, quien falleció el pasado 10 de enero de 2026, luego de sufrir un trágico accidente aéreo.

Sobre esta instantánea, Camila Jiménez compartió un emotivo mensaje con el que recordó aquel último abrazo que compartió con Yeison Jiménez y se refirió a la profunda tristeza que su ausencia dejó en el corazón de su familia.

“Te amo con todo mi corazón, papá. Hoy, en este Día de Muertos, te recuerdo más que nunca. Parece que fue ayer cuando estabas aquí y nos dimos ese último abrazo en la finca”, escribió la joven.

Asimismo, aseguró que, aunque el tiempo pase, su ausencia sigue doliendo. “Te extraño infinitamente y daría lo que fuera por volver a verte, abrazarte y decirte cuánto te amo. Por siempre y para siempre en nuestros corazones”, agregó.

Publicaciones de Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez Foto: Instagram @camijemz__

Conmovida por las emotivas publicaciones que los seguidores del artista compartieron durante esa jornada, Camila también publicó un video creado por sus fans con ayuda de inteligencia artificial, en el que se recrea una escena inspirada en la película Coco, de Disney.

En las imágenes aparece Yeison Jiménez en el mundo de los muertos, preparándose para cruzar al mundo de los vivos en medio de esta significativa celebración.

Actriz María Margarita Giraldo reaccionó a mensaje de Jerome Sanabria sobre Ley de Rescate del Gobierno De La Espriella

Adicionalmente, la joven compartió algunas imágenes de su visita al lugar donde reposan los restos de su padre, en el Cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en el norte de Bogotá, y recordó uno de los conciertos del artista, en el que la invitó a subir al escenario para compartir con el público.

En aquel momento, ambos protagonizaron un emotivo abrazo en la tarima que no solo fue aplaudido por los asistentes, sino que dejó ver la estrecha relación, el cariño y la complicidad que existían entre los dos.