“Una prueba que sobrepasa mis fuerzas”: el mensaje de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, tras perder a su padre

Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez, publicó un mensaje en redes a raíz de la pérdida de su padre, José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años.

Medicina Legal revela la causa de la muerte del papá de Sonia Restrepo, suegro de Yeison Jiménez

El hallazgo de su cuerpo se produjo el pasado 21 de octubre en una zona rural del municipio de Pensilvania, Caldas, hecho que suma un segundo duelo a la familia tras el fallecimiento del artista ocurrido nueve meses atrás en un accidente aéreo.

El cuerpo de José Sigifredo Restrepo Ospina fue localizado hacia las 10:30 a. m. en el sector conocido como Los Tanques, en jurisdicción rural de Pensilvania (Caldas).

Según los datos conocidos sobre el procedimiento policial, un ciudadano que transitaba por el sector alertó a las autoridades locales, las cuales acudieron al sitio para realizar la inspección técnica al cadáver.

De acuerdo con la información divulgada por el programa La Corona TV sobre los reportes del Instituto de Medicina Legal, el deceso se habría producido por un paro cardiorrespiratorio agudo, relacionado clínicamente con un infarto fulminante.

Los peritos y autoridades que atendieron la inspección inicial no identificaron huellas de violencia física ni elementos que sugieran la intervención de terceros. Por tal motivo, la principal hipótesis de los investigadores orienta la causa del deceso hacia un origen médico natural.

A través de su cuenta de Facebook, Sonia Restrepo compartió mensajes en los que expresó el dolor por la partida de su padre y reflexionó sobre el proceso personal que atraviesa junto a sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.

En una de las publicaciones, Restrepo se dirigió a la memoria de su progenitor, y destacó el rol que cumplió en el núcleo familiar:

“Aún en medio de esta tormenta y del inmenso vacío que hoy siento, lo único que me sale del alma es doblar rodillas y decirle a Dios: ‘Gracias, Señor, porque en medio de esta prueba tan dura, me regalaste al mejor padre que pude haber tenido’”, escribió.

Sonia Restrepo despidió a su padre, José Sigifredo Restrepo Foto: Facebook

En el mismo texto, la viuda del intérprete de música popular calificó a su padre como un hombre “intachable” y “un roble que siempre estuvo ahí para sostener a nuestra familia”.

Asimismo, manifestó que su fe religiosa ha sido el soporte fundamental para afrontar la doble pérdida acaecida en el año:

“Enfrentar la ausencia de mi Yeison y hoy tener que despedirte a ti, mi viejo amado, es una prueba que sobrepasa mis fuerzas (…) Dios es mi único refugio, mi fortaleza cuando las piernas no nos dan para ponernos de pie”, añadió.

Hallan sin vida en Caldas al padre de Sonia Restrepo, Foto: Tomado de redes sociales

En una publicación previa, acompañada por una fotografía en la que aparecen juntos José Sigifredo Restrepo y Yeison Jiménez, Sonia Restrepo dedicó unas palabras a sus seguidores acerca del valor de los vínculos familiares y el perdón oportuno.

“Ver a dos de las personas que más he amado en este mundo, juntas, sonrientes, llenas de vida… y entender que hoy ninguno de los dos está a mi lado, es una lección de vida desgarradora. No se lleven rencores ni odios a la cama. Mañana puede ser demasiado tarde para decir ‘lo siento’”, señaló.

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Adicionalmente, Restrepo expresó su gratitud hacia las personas que le han enviado mensajes de condolencia, haciendo mención expresa a la audiencia que seguía la carrera artística de su esposo.

“Un agradecimiento muy especial a todos los seguidores de mi esposo Yeison, quienes no me han soltado la mano, quienes siguen aquí presentes abrazándome con su cariño y con su apoyo incondicional en este proceso tan desgarrador”, puntualizó, y pidió, además, oraciones para su hermano Geimar Restrepo y demás familiares.