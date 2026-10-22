En la tarde del miércoles, 21 de octubre, Geimar Restrepo, hermano de Sonia Restrepo, viuda del fallecido artista Yeison Jiménez, usó sus redes sociales para confirmar la lamentable muerte de su padre, José Sigifredo Restrepo Ospina.

Por medio de sus historias de Instagram, el hombre compartió una foto en la que aparecía junto a su progenitor y la acompañó con un mensaje que decía: “Vuela alto, papá, te voy a extrañar mucho, mi viejo”.

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Minutos después, agregó otra imagen con la que transmitió el profundo dolor que atraviesa su familia en este momento, luego de que el cuerpo de su padre fuera hallado sin vida en el sector de Los Tanques, en Pensilvania, municipio del departamento de Caldas.

“Para algunos momentos de la vida… No hay palabras”, señaló su publicación, sin dar más detalles sobre el fallecimiento del suegro de Yeison Jiménez.

Horas más tarde, sobre las 11:00 a. m. de este jueves, 22 de octubre, Geimar volvió a pronunciarse por medio de la misma red social, esta vez con un conmovedor mensaje de despedida que hizo estremecer a sus seguidores.

En el texto, acompañado por una imagen editada donde aparecen los dos con un fondo negro compartiendo un abrazo, el hermano de Sonia Restrepo subrayó: “Hay amores que ni siquiera la muerte puede borrar”.

Geimar Restrepo, hermano de Sonia Restrepo. Foto: Instagram @geimarrestrepo_0329

Posteriormente, Geimar Restrepo describió a su padre como “un hombre extraordinario, un gran padre, un ejemplo de vida, de esfuerzo, de valores y de amor incondicional”, dejando en evidencia el fuerte vínculo que compartían.

Asimismo, recalcó el gran vacío que deja su partida en su familia, aunque aseguró que su legado y fortaleza seguirán viviendo en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir parte de su vida.

“Los grandes hombres no se van, solo se adelantan en el camino”, fue la frase que el hermano de Sonia Restrepo resaltó en la imagen.

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¿Qué se sabe sobre la muerte del papá de Sonia Restrepo?

De acuerdo con el diario local La Patria, el papá de los Restrepo fue hallado sin vida por un ciudadano sobre las 10:30 a. m. del miércoles, 21 de octubre de 2026, en el sector de Los Tanques, en Pensilvania.

Las causas de su muerte aún son desconocidas, por lo que las autoridades locales adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Por el momento, el cuerpo del padre de Restrepo permanecería en Medicina Legal, mientras sus familiares esperan los resultados de la necropsia para que se establezcan las causas de su fallecimiento.