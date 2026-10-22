Taxis de Bogotá estrenarán código QR: así funcionará para tarifas y calificación

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá comparte las nuevas herramientas digitales que los usuarios de taxistas podrán utilizar para consultar información sobre el vehículo y el conductor.

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La entidad ha avanzado en la actualización del Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC) con nuevas funcionalidades que se encargarán de evaluar la experiencia de viaje de cada pasajero.

Estas funcionalidades se encuentran incorporadas en la tarjeta de control que debe portar cada taxi en la parte posterior de la silla del copiloto, contando con un número único de identificación y un código QR que los usuarios podrán escanear por medio de su dispositivo móvil.

Dentro de las funcionalidades que tendrá esta herramienta se encuentran las siguientes:

Información del vehículo, conductor y empresa: consultar datos básicos de identificación de aquellos conductores que prestan el servicio.

consultar datos básicos de identificación de aquellos conductores que prestan el servicio. Calculadora de tarifas: permite obtener un valor estimado del servicio, en donde se tienen en cuenta las unidades registradas durante el viaje, las tarifas vigentes y los recargos que correspondan.

permite obtener un valor estimado del servicio, en donde se tienen en cuenta las unidades registradas durante el viaje, las tarifas vigentes y los recargos que correspondan. Calificación del servicio: cada uno de los usuarios podrá evaluar su experiencia de viaje a través de una escala de cinco estrellas, teniendo en cuenta factores y atributos relacionados con la prestación del servicio.

cada uno de los usuarios podrá evaluar su experiencia de viaje a través de una escala de cinco estrellas, teniendo en cuenta factores y atributos relacionados con la prestación del servicio. Indicadores del servicio: permite conocer información sobre la valoración que hacen los usuarios de su experiencia en el servicio de taxi en Bogotá.

El código QR estará visible en la tarjeta de control y será asociado a un número único que permite identificar la relación entre el vehículo y su conductor.

A través de esta información se facilita la actualización y trazabilidad de los diferentes estados de la tarjeta de control en el Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC), buscando fortalecer las labores de control y vigilancia del distrito.

Imagen de referencia de la tarjeta de control Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

“Con estas nuevas funcionalidades, Bogotá avanza en la modernización del servicio de taxi y pone la tecnología al servicio de la ciudadanía, facilitando el acceso a información oficial durante el servicio y fortaleciendo las herramientas para consultar, calificar y hacer seguimiento a su experiencia”, afirma la Secretaría de Movilidad.

La Alcaldía Mayor de Bogotá aclara que el no tener el código QR en los taxis no afecta la prestación del servicio, ya que no es una obligación portarlo. También se aclara que no es causal de inmovilización.

“Con esta estrategia, el Distrito busca poner información al alcance de las personas que utilizan el servicio de taxi, para generar confianza y mejorar la experiencia de quienes utilizan diariamente el servicio de taxi en Bogotá”, afirma.