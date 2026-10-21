¿Es momento de comprar un carro nuevo? Estas señales lo ayudarán a decidir

En Colombia, muchos conductores conservan por bastante tiempo el mismo vehículo, gracias a la durabilidad de sus componentes y motores, lo que les permite tener una vida útil larga. Aun así, puede haber casos en los que el automóvil comience a preocupar, lo que puede ser un índice de que hay que comprar una unidad nueva.

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Si bien muchos propietarios postergan la compra de un carro nuevo, esto puede traer consecuencias en el bolsillo por revisión y reparaciones.

Existen varias señales que ayudan a identificar aquellos momentos que indican que ya llegó el tiempo para buscar una unidad que no sea una carga para el usuario.

Las señales a tener en cuenta para cambiar de carro

De acuerdo con Los Coches, una de las señales es el kilometraje. Un vehículo comienza a demandar bombas de agua nuevas u otros cambios cuando ya ha recorrido por lo menos 200.000 kilómetros.

Si no se realiza un mantenimiento luego de superar esta distancia, el usuario estaría realizando frecuentemente más visitas a talleres mecánicos, interviniendo en reparaciones que terminarán siendo costosas.

Seguridad, desgaste y tecnología: las pistas que revelan cuándo cambiar de carro. Foto: Getty Images

El estilo de vida que tiene el propietario es otro punto clave para determinar si es el momento adecuado para comprar un carro nuevo, ya que las necesidades y el estilo de vida de una persona hoy en día no son las mismas que hace cinco o diez años.

Esta variante, entre otras, hace que las características y prestación del auto ya no sean las ideales. Por ejemplo, el conductor ahora tiene una pareja e hijos, por lo que el vehículo tiene que responder a los requerimientos de modo de vida cotidiano.

La seguridad es clave para todo conductor, ya que necesita que su carro cuente con la capacidad suficiente de protegerlo tanto a él como a pasajeros. Hoy en día, múltiples autos cuentan con varios elementos y tecnologías diseñados para brindar una mayor tranquilidad al conducir, ya sean airbags, control de tracción, sistemas de frenos antibloqueos, entre otros.

Tener un modelo que no presenta estas innovaciones puede hacer sentir que se está quedando atrás, por lo que dar paso a un nuevo vehículo puede dar a un conductor ese paso para tener mayores herramientas para conducir.