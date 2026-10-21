Hombre fue arrastrado con su propio carro por motociclistas en hecho de intolerancia en Bogotá

Un video de la noche del 17 de octubre muestra la violenta secuencia en el sector de Timiza, en Kennedy, donde varios motociclistas habrían atacado al conductor.

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Una discusión de tránsito terminó en una escena de violencia que quedó registrada en video en el suroccidente de Bogotá. Un hombre fue golpeado por un grupo de motociclistas y, en medio de la confrontación, terminó siendo arrastrado por un automóvil durante varios metros, según las imágenes y los reportes ciudadanos difundidos sobre el caso.

El hecho ocurrió la noche del sábado 17 de octubre en el sector de Timiza, en la localidad de Kennedy. De acuerdo con las versiones conocidas, todo habría comenzado con un accidente entre un automóvil y una motocicleta. El conductor del carro presuntamente atropelló al motociclista y habría intentado abandonar el lugar, lo que provocó la reacción de otros motociclistas.

Hecho de intolerancia que involucra a conductor de carro y motociclistas en Timiza, Bogotá, el pasado 17 de octubre. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

La pelea terminó en una violenta agresión

En el video se observa cómo varios motociclistas rodean el automóvil y se enfrentan al conductor. Según los reportes ciudadanos, cerca de diez personas habrían participado en la agresión, propinándole patadas y golpes con cascos.

La violencia no se habría limitado al hombre. Durante la confrontación, varios de los presentes también golpearon el vehículo e intentaron romper las luces delanteras.

Pero uno de los momentos más llamativos de la grabación ocurre cuando el conductor termina sujeto al vehículo y es arrastrado por el suelo durante varios metros.

Según la información difundida, uno de los motociclistas habría subido al automóvil y lo habría puesto en movimiento mientras el hombre permanecía enganchado al vehículo.

La secuencia ha llamado la atención por la forma en que una disputa vial escaló hasta convertirse en una agresión colectiva. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que el hombre quedó sujeto al vehículo y quién lo puso en movimiento deben establecerse con información adicional.

Hecho de intolerancia que involucra a conductor de carro y motociclistas en Timiza, Bogotá, el pasado 17 de octubre. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

La comunidad intervino en medio de los golpes

En otro momento de la grabación, varias personas intervienen para intentar detener la agresión contra el hombre que se encontraba en el suelo.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de las reacciones violentas ante los conflictos de tránsito. Aunque las versiones difundidas señalan que el enfrentamiento habría comenzado después de un presunto accidente, esa circunstancia no justifica los golpes ni una agresión que pueda poner en peligro la vida de los involucrados.

Por ahora, la información disponible no permite establecer la identidad de los participantes, el estado de salud del hombre arrastrado ni las consecuencias judiciales del caso.