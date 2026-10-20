Distrito tomó tajante decisión con El Campín: Sencia quedó advertido y deberá cumplir estas exigencias

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) emitió directrices sobre la operación del estadio Nemesio Camacho El Campín. A través de una comunicación formal dirigida a la interventoría de la Alianza Público-Privada (APP), la entidad solicitó intensificar las labores de seguimiento técnico, operativo, jurídico y financiero respecto al evento musical programado para el 31 de octubre de 2026. El IDRD solicitó a la interventoría un seguimiento especial antes, durante y después del concierto del 31 de octubre para verificar el estado de El Campín.

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Esta medida responde a las directrices establecidas por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán a mediados de octubre, orientadas a evaluar eventuales incumplimientos de la firma Sencia y a reordenar los espectáculos culturales en el escenario.

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El objetivo central de la intervención oficial busca mitigar los riesgos derivados del ensamble de tarimas, el tránsito masivo de asistentes, la capacidad de carga sobre el terreno de juego y las condiciones generales del sistema de iluminación para las competencias profesionales posteriores. Sencia deberá presentar planes de protección y recuperación de la gramilla, así como medidas de contingencia que garanticen la disponibilidad del escenario para el fútbol.

Protocolos de supervisión e inspecciones técnicas

Dentro del marco preventivo, la interventoría deberá exigir al operador, en el término de un día hábil, un plan completo con los horarios de montaje y desmontaje del show, los sistemas de protección del césped y los márgenes de tiempo previstos para la entrega de la cancha.

En cumplimiento de lo anunciado en la rueda de prensa del 14 de octubre, por instrucción del alcalde Mayor @CarlosFGalan, el IDRD formalizó nuevas medidas de seguimiento y control para el óptimo estado de la gramilla de El Campín. La prioridad es garantizar la disponibilidad del estadio para el fútbol en @Bogota, exigir medidas de prevención y contingencia a @SenciaBogota y verificar su cumplimiento. Consulta el boletín y el oficio oficial aquí: https://t.co/w5UySKXTOl — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) October 20, 2026

Asimismo, el protocolo estipula la obligación de contar con un plan de respuesta inmediata provisto de insumos, personal técnico y recursos financieros para corregir cualquier deterioro en el campo tras la finalización del espectáculo.

Para velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales, la entidad distrital fijó un esquema de auditoría en tres etapas que incluye un inventario inicial del estadio, acompañamiento permanente durante el evento y una revisión técnica 24 horas después del desmontaje.

El IDRD dispuso que la interventoría documente las condiciones del escenario antes del montaje y realice una nueva inspección dentro de las 24 horas siguientes al evento. Los informes resultantes, respaldados con material fotográfico y evaluaciones de campo, servirán de base para determinar posibles sanciones o actuaciones jurídicas si se registran afectaciones a la infraestructura deportiva.