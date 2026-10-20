Personería de Bogotá abrió indagación disciplinaria contra el director del IDRD por deficiencias en El Campín

Este 20 de octubre, la Personería de Bogotá abrió una investigación disciplinaria en contra del director general del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García, además de otros altos funcionarios de la entidad distrital, por cuenta de presuntas irregularidades presentadas en el seguimiento de distintos contratos relacionados con el manejo del Estadio El Campín.

Sencia aclaró el contrato del concierto con BTS y los 900.000 dólares cobrados para el mantenimiento de la grama

Estos contratos se relacionan directamente con las actividades de mantenimiento y uso del recinto, así como la autorización, valoración y control de aprovechamiento del césped del Parque La Florida.

El manejo de la grama de El Campín quedó bajo investigación disciplinaria. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

El ente de control aseguró que, a través de la delegada para la Instrucción Disciplinaria II, se inició la investigación disciplinaria, además contra Gabriel Lagos, subdirector técnico de parques (e) y secretario general. Además de Lucas Calderón, subdirector técnico de parques (e); John Fredy Pulido, secretario general (e), y Rodrigo Alberto Manrique, subdirector técnico de parques.

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Las indagaciones de la Personería buscarían determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los servidores públicos investigados.

La Personería investiga al director del IDRD y a varios funcionarios por presuntas irregularidades en contratos del estadio. Foto: Lesly Sánchez

Es clave recordar que desde hace varias semanas se ha generado una fuerte polémica por el manejo de la grama en El Campín por parte de Sencia y tras el concierto de BTS, que no permitió que se pudiera llevar a cabo el juego entre Millonarios y Once Caldas el pasado 13 de octubre, pues el mantenimiento al campo de juego no terminó en el tiempo pactado.

La discusión sobre el manejo del estadio y los problemas relacionados con Sencia, el operador del recinto, llegó al Concejo de Bogotá. La concejala Heidy Sánchez expuso la grave situación, asegurando que el desplante con la hinchada fue una “grosería”.

El césped de El Campín vuelve al centro de la controversia tras los problemas que afectaron el partido entre Millonarios y Once Caldas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Esta alianza público-privada, que ha sido denunciada por irregularidades desde el año 2023, luego de modificar el POT para entregarle en bandeja de plata lo propio a un privado. Si no fuera por esta alianza, no sería posible. ¿Por qué no le devuelven el estadio a la ciudad, por qué no dejan que cumpla su función principal, que es el fútbol?”, detalló.