Ministra de Transporte, Elsa Noguera, se mostró a favor de revisar alternativas ante alto valor de tiquetes aéreos dentro del país

La Comisión Sexta del Senado fue escenario de una discusión sobre los altos valores de los tiquetes aéreos entre distintas ciudades del país. La senadora Marta Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo, le solicitó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, revisar las tarifas de los vuelos entre Bogotá y Neiva.

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“Es un clamor ciudadano que asfixia a mi departamento y son esos precios desbordados en los tiquetes de Bogotá a Neiva”, reclamó la senadora.

Villalba envió una comunicación a Satena para que pueda comenzar a operar esta ruta, para que haya mayor competitividad en los precios. “Hay que revisar la distribución de los slots en los aeropuertos de Bogotá y Neiva, que sin duda avanzar en esa democratización va a ser clave para abrirle la puerta a nuevas aerolíneas y ampliar frecuencias y motivar la competencia”, aseguró la congresista.

En la carta, Villalba expuso que, bajo el esquema de “reducida competencia”, los precios de los tiquetes han alcanzado niveles muy altos. Según mencionó, para el caso de Neiva-Bogotá, unos tiquetes en bajo costo pueden estar en 350.000 pesos, mientras que pueden llegar a los 980.000 por trayecto. Incluso, dijo que algunos sobrepasan el millón de pesos en temporadas altas.

La senadora aclaró que con su petición no está solicitando que el Estado imponga los precios en los tiquetes, pero pidió que haya una vigilancia de las tarifas y condiciones de competencia, especialmente en las rutas en las que no hay muchas alternativas.

“Le pedimos a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, su apoyo para la ruta aérea comercial Bogotá-Neiva en Satena”, aseguró la senadora.

La senadora pidió que Satena pueda entrar a operar esa ruta. Foto: Cortesía - Satena / API

Según dijo, se trataría de un clamor de distintos sectores del Huila, por quienes está reclamando.

“Hay una estructura tarifaria que es desproporcionada y restringe en la práctica la conectividad aérea del departamento del Huila. Esto se suma a una serie de medidas que estaremos impulsando para hacerle vigilancia a los abusos de los precios de los tiquetes”, afirmó la senadora.

Por su parte, la ministra Noguera dijo que también ha padecido los altos valores de los tiquetes aéreos dentro del país y puso como ejemplo Barranquilla, de donde ella es oriunda.

“Creo que sí vale la pena porque la queja es colectiva. A donde uno llega, se quejan porque hay vuelos de media hora que son carísimos. Creo que con el director de la Aerocivil vamos a hacer un ejercicio a ver cómo revisamos ese tema”, señaló Noguera.