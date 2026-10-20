Economía
Tiquetes desde 47.500 pesos a varios destinos: aerolínea lanza nueva promoción de vuelos por pocos días
La venta estará disponible hasta el 23 de octubre y permitirá comprar vuelos con fechas de viaje que, según la ruta, se extienden hasta junio de 2027.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
20 de octubre de 2026 a las 10:14 a. m.
JetSmart anunció la nueva edición de su campaña. Foto: Bernardo Peña
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento