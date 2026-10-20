Carlos Antonio Vélez opinó sobre la sanción de Portugal a Cristiano Ronaldo: “Es una risa”

Cristiano Ronaldo fue sancionado por abandonar la concentración de la selección de Portugal, luego de tener malentendidos con el técnico Jorge Jesus durante los partidos de la Uefa Nations League disputados entre septiembre y octubre.

Se complicó la situación de Vincent Kompany: comunicado oficial del Bayern no es alentador

De acuerdo al comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Cristiano estará 30 días suspendido por esta conducta, de la que se arrepintió días después en un comunicado oficial emitido desde Arabia Saudita.

CR7, que también tendrá que pagar una multa de 255 euros (286 dólares), recibió la sanción mínima incluida en el reglamento, que contempla penas de entre uno y seis meses de suspensión para quien abandone la convocatoria de la selección.

La sanción impuesta por la FPF, que le priva de jugar con su país, empezó a contar desde el 1.° de octubre, un día después de que abandonó la concentración en vísperas del partido de la Nations League contra Dinamarca en condición de local.

El atacante, de 41 años, habría cumplido así ya 19 días y finalizará su castigo a final de mes. Portugal podrá contar con su capitán en la próxima ventana internacional, cuando se enfrentará a Dinamarca y Gales (14 y 17 de noviembre).

Cristiano Ronaldo, capitán y máximo referente de Portugal. Foto: AFP

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la sanción

El castigo impuesto a Cristiano Ronaldo ha generado reacciones en todo el mundo y también en la prensa deportiva de Colombia, donde Carlos Antonio Vélez dio su opinión.

Portugal oficializó el castigo a Cristiano Ronaldo: sanción por abandonar la concentración

“Es una risa. Yo tengo una gran admiración por Cristiano, pero… ¿286 dólares de multa? 32 segundos de lo que vale su contrato y 30 días cuando estamos a siete días de terminar la sanción”, apuntó en su columna Palabras mayores.

Vélez consideró que eso “dinamita y pulveriza la autoridad. Mañana, ¿con qué cara la Federación Portuguesa le va a poner una pena mayor a un jugador que haga exactamente lo mismo? Ese es el problema de dirigentes de poca monta que no tienen carácter y que se la ponen muy difícil a los técnicos que sí lo tienen”.

Todo este escándalo en Portugal surgió por la decisión de Jorge Jesus de manejar la cantidad de minutos de Cristiano y dejarlo en el banquillo durante el compromiso ante Noruega en Oslo. El astro portugués se molestó por haber calentado y finalmente no ingresar al campo.

Días después, según las declaraciones de CR7, se reunieron internamente para limar asperezas y acordaron que Jesus pediría disculpas en rueda de prensa. Pero las declaraciones no le gustaron a Cristiano Ronaldo, que prefirió dar un paso al costado.

El regreso de CR7 a la selección depende únicamente del cuerpo técnico, que decidirá si lo incluye en la lista oficial de noviembre.