David Alonso fue presentado por su nuevo equipo y correrá en MotoGP: firmó para el 2027

David Alonso fue presentado oficialmente como nuevo piloto de Honda LRC y correrá en MotoGP el próximo año. El colombiano tomará el lugar que dejó vacante el portugués Diogo Moreira, quien pasará a ser compañero de Fabio Quartararo en Honda Castrol.

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“Pro Honda LCR da la bienvenida al piloto colombiano David Alonso al equipo para la temporada 2027 de MotoGP, marcando el comienzo de un emocionante nuevo capítulo para ambos”, dice el comunicado oficial del equipo con sede en Mónaco.

Alonso llega a la máxima categoría del motociclismo después de lucirse en Moto3 y Moto2. Aunque nació en España, representa con orgullo la bandera de Colombia y ha puesto a sonar el himno nacional en las pistas más importantes del mundo.

El piloto colombiano ha logrado 32 podios, incluidas 20 victorias, a lo largo de cuatro temporadas en su carrera. Entre sus logros más importantes se encuentra el título del Campeonato Mundial de Moto3 conseguido en 2024.

“Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a David a Pro Honda LCR para la temporada 2027″, dijo Lucio Cecchinello, director del equipo, en declaraciones para los medios oficiales.

Cecchinello considera que su nuevo fichaje “ya ha demostrado un talento, una velocidad y una determinación tremendos, y esperamos construir un futuro fuerte juntos. Con el comienzo de una nueva era en MotoGP, es un momento emocionante para iniciar este viaje, y estamos listos para enfrentar este desafío juntos”.

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Primeras declaraciones de David Alonso en Honda LCR

David Alonso tiene una larga carrera por delante y apunta a convertirse en una estrella de talla internacional. Por ahora le toca demostrar en este primer paso que logra dar en la MotoGP, categoría equivalente a correr en la Fórmula 1 para el automovilismo.

“Estoy increíblemente emocionado y no puedo esperar para dar el salto a MotoGP con un equipo como LCR”, declaró el colombiano.

David Alonso, piloto colombiano de motociclismo. Foto: Getty Images via AFP

Alonso competirá ante los mejores del mundo en 2027, un reto para el que ya se siente preparado. “Es un equipo altamente profesional con mucha experiencia, y creo que es el lugar perfecto para comenzar mi proceso de adaptación y aprendizaje en MotoGP. Es un paso importante y no veo la hora de empezar esta nueva aventura. Un sueño hecho realidad, y esto es solo el comienzo”, advirtió.

A sus 20 años de edad, el colombiano cumple el sueño que tenía desde niño y que manifestó desde sus primeras apariciones como figura de Moto3. La idea era que diera el salto mucho más adelante; sin embargo, sus demostraciones de calidad en las categorías inferiores hicieron inminente que recibiera un puesto en la grilla.