Más de 20 hinchas procesados por cantos pronazis y antisemitas en un partido en Croacia

Veintitrés personas están siendo procesadas en Croacia por corear consignas pronazis y antisemitas antes del partido del Hajduk Split croata contra el Ajax de Ámsterdam, lo que provocó indignación en el país balcánico, anunció la policía local a comienzos de esta semana.

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Aficionados del grupo “Torcida” desfilaron por la ciudad de Split antes de este partido que era válido por la primera fecha de la Conference League el jueves pasado. Se dejaron ver coreando una frase: “Aplasten a los judíos”, “Levántate Adolf (Hitler)” y “Vamos, ustachas”, en referencia al régimen pronazi croata durante la Segunda Guerra Mundial.

Los dirigentes del fútbol croata, los partidos de la oposición, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como la comunidad judía en Europa, han condenado firmemente el incidente de los ultras croatas, que además esperaron la antesala de un torneo de la UEFA para dejar lamentables actos de por medio.

Trofeo de la Conference League Foto: AFP

La embajada de Israel en Zagreb se declaró “profundamente consternada” por lo sucedido, en medio de fuertes tendencias y posturas sobre la comunidad judía, la migración desde el Medio Oriente en Europa y polarización de un país a otro.

Más exactamente, veintitrés personas fueron imputadas por “incitación pública a la violencia y al odio”, de las cuales seis están detenidas en Slip, dos siguen siendo interrogadas y las otras 15 están siendo buscadas, según un comunicado de las autoridades.

Los sospechosos podrían ser sancionados con hasta cinco años de prisión, según lo determine un juez en esta nación de la Europa Oriental, en un hecho que sigue trascendiendo y que denota la fuerte postura de los grupos sociales europeos.

El club croata, que resultó vencedor del partido por 2-1, pidió disculpas por la mala actitud de sus hinchas a la UEFA y al Ajax de Países Bajos, que afirmó fueron testigos de escenas que no quieren que Europa recuerde.

La federación croata también condenó el incidente. Cabe recordar que el club Ajax está históricamente vinculado con la comunidad judía de Ámsterdam.

Dirigentes en Europa lo lamentan

En un comunicado, el presidente de Croacia, Zoran Milanovic condenó firmemente los cánticos antisemitas, calificándolos de “inaceptables y vergonzosos”.

También hizo un llamado a actuar con rapidez contra sus autores para “demostrar que en Croacia no hay lugar para la glorificación del nazismo y de la ideología ustacha”.

El primer ministro, Andrej Plenkovic, condenó “los mensajes antisemitas, totalmente contradictorios con los valores que queremos defender”.