Real Madrid vs. Leipzig: canal de TV y hora exacta para ver el partido de Champions League

Tras vencer en Roma 4-3 en una noche inolvidable y digna de su historia europea, como lo dicta su corona de máximo ganador de la Champions League, Real Madrid recibirá al RB Leipzig en un partido clave para los dirigidos por José Mourinho que necesitan escalar en la tabla.

El club blanco enfrenta días claves en su calendario, llegará a al partido inspirado, además, por la goleada 4-1 al Sevilla en LaLiga, pero todavía a seis puntos del Barcelona a escasos días del Clásico del próximo fin de semana y que se juega gran parte de sus aspiraciones en la temporada.

Para el partido de Champions contra el Leipzig, por la tercera fecha de la fase liga, el entrenador José Mourinho sí podrá contar con el brasileño Vinícius, quien fue sancionado en el campeonato español y es baja por tanto en el Clásico. Una lamentable noticia que José Mourinho trata de digerir y poder arreglar en le torneo local.

Ya en Europa las cosas son diferentes y la vuelta de Vini supone más pólvora en un ataque que no debe bajar la guardia en el afán por escalar en la tabla de posiciones para apagar un poco las críticas, pues aunque lleva puntaje perfecto, la diferencia de gol lo coloca en una discreta octava posición.

Ocho goles en la última semana parece ser aliciente suficiente para ir por el triunfo ante un Leipzig bastante golpeado en la Bundesliga y que espera hacer un milagro en la Champions League. Básicamente, el colombiano Luis Díaz le entregó en bandeja de plata al equipo blanco a este rival alemán, pues un triplete del guajiro el fin de semana apoyó el 6-1 en la Bundesliga antes del viaje a España, que sin duda le baja puntos en el favoritismo.

A qué hora y dónde ver Real Madrid vs. Leipzig

Champions League - Fecha 3 (Fase liga)

Lugar : Santiago Bernabéu, Madrid (España)

: Santiago Bernabéu, Madrid (España) Fecha y hora: Miércoles, 21 de octubre, 2:00 p. m. (COL)

Miércoles, 21 de octubre, 2:00 p. m. (COL) Canal: ESPN y Disney+

Barcelona y el partido de la fecha

Por su parte, PSG y Barcelona se verán las caras este martes, 20 de octubre, por la tercera jornada de la Champions League. Ambos llegan con puntaje perfecto en la parte alta de la tabla y siendo los vigentes campeones de su liga local.