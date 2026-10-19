Deportivo Cali pisa duro en la Libertadores Femenina: castiga a Nacional y sueña con avanzar

En el estadio Banco de Guayaquil, a las afueras de Quito, el Deportivo Cali, actual campeón de la Liga Femenina de Colombia, venció 2-0 a Nacional de Uruguay en un encuentro por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina. Un partidazo que encamina al club azucarero a la siguiente ronda del torneo de la Conmebol.

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Con este triunfo, las caleñas suman cuatro puntos y son líderes del grupo de forma parcial, gracias a las anotaciones de Ingrid Guerra al minuto 40 y Karen Castellanos (79′). Al Deportivo Cali le queda una salida, ante la Universidad de Chile, para ratificar su paso a los cuartos de final.

Guerra fue goleadora del torneo femenino colombiano con 15 tantos y ahora suma su primera anotación en esta Copa Libertadores. Sin duda, Ingrid es fundamental en la zona de ataque del ali que incluso sueña con una tentativa final en la Libertadores Femenina, torneo en el que el equipo masculino ya fue finalista, en la edición 1977, siendo el primer colombiano en hacerlo; y en 1999.

“Fue una victoria importante. Es un gran avance, pero hay que definirlo también en la siguiente fecha”, dijo Guerra al final del juego, que deja claro que más allá de la victoria ante Nacional, la mentalidad está puesta en el duelo definitivo de la clasificación.

Cali contra Nacional Foto: Deportivo Cali

Cabe recordar que hubo una novedad en este encuentro, ya que terminó más tarde de lo previsto debido a que fue suspendido más de una hora por una tormenta eléctrica. Las colombianas y uruguayas apenas habían jugado 29 minutos cuando comenzaron los truenos que obligaron a parar el partido.

Santa Fe ya está en cuartos de final

Por otra parte, Santa Fe, finalista de la Liga Femenina 2026, selló su clasificación a los cuartos de final de la Libertadores Femenina 2026 tras derrotar 2-1 al Colo Colo de Chile.

Un doblete de Mariana Zamorano, que fue la figura del partido y anotó el gol de la victoria en los descuentos, fue más que suficiente para el triunfo y llegar a los seis puntos. La perfección en el puntaje le permite clasificar de forma anticipada a los cuartos de final junto a Corinthians.

“Siento que más que todo fue las ganas de hacer el gol, la convicción, pero esto también se lo debo a las veces que lo practiqué”, dijo Mariana Zamorano, la gran figura ofensiva de Santa Fe.