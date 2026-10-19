La comunicadora y presentadora del programa Buen Día Colombia, del Canal RCN, María Mercedes Ruiz, compartió públicamente que en los últimos meses enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama.

“Piensen lo que quieran pensar de mí”: la confesión de Greeicy Rendón tras la situación judicial de su padre

A través de un testimonio compartido en sus redes sociales y en declaraciones concedidas a La Corona TV, la periodista detalló cómo llevó a cabo su tratamiento médico en silencio y confirmó que, tras someterse a una intervención quirúrgica y a sesiones de radioterapia, se encuentra actualmente sana y libre de la enfermedad.

Según el relato de la propia presentadora, el hallazgo de la enfermedad se produjo durante una revisión médica de rutina.

La noticia, que llegó de manera imprevista, la llevó a tomar la decisión inmediata de iniciar el protocolo médico correspondiente para abordar la afección.

Ruiz explicó que la noticia generó un impacto emocional fuerte al escuchar el diagnóstico:

“Recibí una de esas noticias que uno nunca quisiera escuchar y esa noticia vino acompañada de una palabra

que cuando la escuchas, te estremece, te conmueve y te hace llenar de angustia y de muchas inquietudes”, expresó la presentadora.

Durante el tiempo en que se desarrolló la etapa de exámenes y procedimientos, María Mercedes Ruiz continuó con sus compromisos laborales al aire en el espacio matutino del Canal RCN.

Decidió mantener el diagnóstico en un círculo estrictamente reservado, compuesto por sus allegados más cercanos y su equipo médico.

Al respecto, la periodista señaló que afrontar el proceso de esa manera fue una determinación personal. “Juntos como familia decidimos afrontar esto con mucha fuerza, mientras ustedes me veían regia, impoluta, porque mi decisión fue vivir esto a mi manera”, afirmó Ruiz quién destacó el papel de su hija y su esposo en el proceso.

El proceso médico demandó múltiples jornadas de exámenes, citas y análisis. Sobre este periodo, la presentadora recordó: “Fueron semanas muy duras, muy difíciles, extenuantes, llenas de muchos exámenes médicos, de citas, de procedimientos, de venas rotas”.

Respecto al tratamiento recibido, Ruiz precisó los detalles clínicos de su caso. Tras el diagnóstico, fue sometida a una intervención quirúrgica y posteriormente completó cinco sesiones de radioterapia.

De acuerdo con las explicaciones brindadas por los especialistas a la presentadora, las características específicas del tipo de tumor que padecía determinaron que no fuera necesario recurrir a quimioterapia, lo que facilitó su recuperación.

“Hace algunos días recibí una noticia que me alegró mucho el alma y es que el tipo de cáncer que yo tenía no ameritaba una quimioterapia”, explicó la comunicadora, quien añadió que el reporte médico más reciente confirmó la ausencia de enfermedad.

“No estoy negando mi vejez”: Margarita Rosa de Francisco se defiende tras las críticas por su cirugía facial

“Hoy puedo mirar hacia atrás y puedo decirles con absoluta certeza, con mucha alegría y con toda la tranquilidad del mundo, que soy una mujer sana y libre de cáncer”.

A partir de este momento, el plan médico para la presentadora contempla un esquema de seguimiento y controles periódicos con especialistas en oncología y mastología, los cuales se llevarán a cabo cada tres o seis meses según la evolución de los chequeos preventivos.