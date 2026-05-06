Expresentadora de RCN apareció llorando y dejó desconcertante mensaje: “Les debo una explicación”

Violeta Bergonzi se consolidó como una de las presentadoras más queridas por la audiencia del Canal RCN, especialmente por su paso por el programa matutino Buen día, Colombia, espacio del que se despidió meses atrás.

Durante su participación, destacó por su profesionalismo, cercanía y carisma, logrando una conexión especial con los televidentes que siguieron de cerca su crecimiento en televisión.

“Podía estar ahí”: el estremecedor mensaje de Violeta Bergonzi tras atentados en Popayán

Su talento también le permitió sobresalir en otros formatos como Lo sé todo, del Canal Uno, y La Movida, de RCN, donde fortaleció su imagen como una de las figuras reconocidas de la farándula nacional. Gracias a estos proyectos, el interés del público por conocer más sobre su vida personal y su carrera en los medios ha ido en aumento.

No obstante, después de coronarse como ganadora de MasterChef Celebrity Colombia, la presentadora volvió a captar la atención de sus seguidores por una emotiva publicación que compartió recientemente en redes sociales.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Violeta Bergonzi subió una fotografía en la que se le ve llorando mientras está recostada boca abajo, desatando interrogantes en sus fieles seguidores.

Aunque no entró en detalles, dejó un mensaje que alarmó a más de uno y generó interrogantes, precisamente porque se relacionaba con una situación que lidiaba.

“No sé si esto es una bendición… o algo que me va a cambiar todo”, escribió.

Violeta Bergonzi publicó particular imagen Foto: Instagram @violetabergonzi

Sin embargo, la famosa apareció en un video, hablando sobre el momento que estaba viviendo y que afectaba la etapa actual de su vida. La comunicadora dijo que había rechazado trabajos por ser madre, por lo que creía que vendrían oportunidades mejores.

“Les debo una explicación y les quería contar a grandes rasgos lo que está pasando. En este semestre del año he tenido que rechazar proyectos y estudio; digo estudio porque estaba estudiando repostería, panadería y pastelería; es una de las tantas cosas que he tenido que venir sacrificando por la vida que estoy llevando en este momento. ¿Qué vida estoy llevando? Pues como prioridad, mi familia y mis hijos, sin que esto quiera decir que voy a dejar de trabajar; he estado superactiva laboralmente con muchísimas campañas como nunca había tenido y estoy agradecida por eso”, dijo.

“Como mamás siempre estamos haciendo sacrificios por nuestros hijos y es algo muy complicado porque siempre tenemos que poner en una balanza y los hijos, obvio, siempre terminan ganando. Sí frustra porque hay sueños por los que luchamos, nos preparamos (…). Yo sé que se abrirán otras más adelante”, agregó.