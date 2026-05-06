Movilidad de Bogotá este miércoles 6 de mayo: accidente en la Autonorte genera afectación vial

Esta mañana la Secretaría de Movilidad anunció que se registró alto flujo vehicular en la Autonorte con calle 170. Además, el IDIGER advirtió que se presentaron lluvias en 11 localidades de la ciudad pasadas las 7:00 a. m.

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En cuanto a la medida del pico y placa, la restricción vehicular para carros particulares indica que hoy no pueden circular aquellos con placas que terminen en 1-2-3-4-5. La normativa rige de lunes a viernes entre las 06:00 a. m. y las 09:00 p. m.

Así está la movilidad en Bogotá:

09:03 a. m.: Maniobras de retiro de vehículos en Suba

Las autoridades de tránsito realizan maniobras para retirar los vehículos accidentados en la Autonorte con calle 191, sentido Norte - Sur, en la localidad de Suba. Un grupo guía agiliza el tráfico en la zona.

08:43 a. m.: Se recupera la movilidad en la Av. El Dorado

Los vehículos implicados en el siniestro de la Av. El Dorado (Calle 26) con Av. Boyacá, sentido Occidente - Oriente, fueron retirados de la vía y se recupera la movilidad. Agentes de tránsito se encuentran en el punto para agilizar el tráfico.

08:37 a. m.: Siniestro en la Av. El Dorado

Un automóvil y una motocicleta colisionaron en la Av. El Dorado (Calle 26) con Av. Boyacá, sentido Occidente - Oriente, en la localidad de Fontibón. Una unidad de tránsito trabaja en el retiro de los vehículos.

08:00 a. m.: Accidente en Suba

Se reportó un siniestro vial entre un carro y una motocicleta en la Autonorte con calle 191, sentido Norte - Sur, de la localidad de Suba.

07:28 a. m.: IDIGER reporta lluvias

Once localidades de la ciudad registran lluvias a esta hora. Se recomienda a los conductores que transiten con cuidado debido a que las precipitaciones pueden restar visibilidad.

07:16 a. m.: accidente en Fontibón

Un automóvil y una volqueta colisionaron en la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 116, sentido Occidente - Oriente, en la localidad de Fontibón.

05:39 a. m.: alto flujo vehicular en la Autonorte

A esta hora se realizan maniobras de agilización del tráfico por el alto flujo vehicular en la Autonorte con calle 170, sentido Norte - Sur.