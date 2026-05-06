Movilidad de Bogotá este miércoles 6 de mayo: accidente en la Autonorte genera afectación vial

Esta mañana la Secretaría de Movilidad anunció que se registró alto flujo vehicular en la Autonorte con calle 170. Además, el IDIGER advirtió que se presentaron lluvias en 11 localidades de la ciudad pasadas las 7:00 a. m.
En cuanto a la medida del pico y placa, la restricción vehicular para carros particulares indica que hoy no pueden circular aquellos con placas que terminen en 1-2-3-4-5. La normativa rige de lunes a viernes entre las 06:00 a. m. y las 09:00 p. m.
Así está la movilidad en Bogotá:
09:03 a. m.: Maniobras de retiro de vehículos en Suba
Las autoridades de tránsito realizan maniobras para retirar los vehículos accidentados en la Autonorte con calle 191, sentido Norte - Sur, en la localidad de Suba. Un grupo guía agiliza el tráfico en la zona.
08:43 a. m.: Se recupera la movilidad en la Av. El Dorado
Los vehículos implicados en el siniestro de la Av. El Dorado (Calle 26) con Av. Boyacá, sentido Occidente - Oriente, fueron retirados de la vía y se recupera la movilidad. Agentes de tránsito se encuentran en el punto para agilizar el tráfico.
[08:43 a.m.] #GestiónDelTráfico | ✅Vehículos implicados en el siniestro vial son retirados de la Av. El Dorado (Calle 26) con Av. Boyacá, sentido Occidente - Oriente. 👮♂️Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto. https://t.co/LHsh2zjQfl pic.twitter.com/8wS4Nwh5HT— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 6, 2026
08:37 a. m.: Siniestro en la Av. El Dorado
Un automóvil y una motocicleta colisionaron en la Av. El Dorado (Calle 26) con Av. Boyacá, sentido Occidente - Oriente, en la localidad de Fontibón. Una unidad de tránsito trabaja en el retiro de los vehículos.
[08:37 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre automóvil y motociclieta en la localidad de Fontibón, Av. El Dorado (Calle 26) con Av. Boyacá, sentido Occidente - Oriente.🚑👮♂️Grupo Guía agiliza el tráfico y retiro de vehículos implicados en el siniestro vial. pic.twitter.com/uV7ozdVTGe— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 6, 2026
08:00 a. m.: Accidente en Suba
Se reportó un siniestro vial entre un carro y una motocicleta en la Autonorte con calle 191, sentido Norte - Sur, de la localidad de Suba.
[08:00 a.m.]#GestionDelTrafico Siniestro vial entre automóvil y motocicleta en la localidad de Suba, Autonorte con calle 191, sentido Norte - Sur. 👮♂️🚑 Grupo Guía agiliza el tráfico y maniobras para retirar los vehículos del punto. pic.twitter.com/58ICyqDNfB— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 6, 2026
07:28 a. m.: IDIGER reporta lluvias
Once localidades de la ciudad registran lluvias a esta hora. Se recomienda a los conductores que transiten con cuidado debido a que las precipitaciones pueden restar visibilidad.
☔️⛈️De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en la localidad:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 6, 2026
Puente Aranda
Rafael Uribe
Candelaria
Chapinero
Barrios Unidos
Santa Fe
Chapinero
Engativá
Suba
Usaquén
Engativá
🌧️La lluvia puede restar visibilidad. Conduce con precaución pic.twitter.com/FWs8L1pHe9
07:16 a. m.: accidente en Fontibón
Un automóvil y una volqueta colisionaron en la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 116, sentido Occidente - Oriente, en la localidad de Fontibón.
[07:16 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre automóvil y volqueta en la localidad Fontibón, Av. El Dorado (Calle 26) con Carrera 116, sentido Occidente - Oriente. 👮♂️Grupo Guía agiliza el tráfico y maniobras para retirar los vehículos del punto. pic.twitter.com/FxntJ6KkyI— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 6, 2026
05:39 a. m.: alto flujo vehicular en la Autonorte
A esta hora se realizan maniobras de agilización del tráfico por el alto flujo vehicular en la Autonorte con calle 170, sentido Norte - Sur.
[07:00 a.m]#GestiónDelTráfico ✅ Vehículos implicados en el siniestro vial son orillados en la Autonorte con calle 207, sentido Sur - Norte.👮♂️Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto y realiza recorridos de verificación en el corredor vial. pic.twitter.com/JubBKdcIDz— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 6, 2026