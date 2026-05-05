Una cosa que sí es cierta en la administración del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, es su meta de seguir promoviendo el turismo en varios aspectos en la capital del Atlántico. Ya sea por nuevos vuelos comerciales, oportunidades de espectáculos nunca antes vistos e incluso hacia el ámbito del deporte automovilístico.

Barranquilla va por la Fórmula 1: alcalde Alejandro Char se pronunció; “Diez años”

Desde hace varios años, Barranquilla ha buscado ofrecer un espacio y abrir nuevas puertas hacia los grandes eventos de carreras de automóviles, destacando principalmente el sueño de tener un gran premio de la F1. Si bien no se ha cumplido ese objetivo, otra meta se encuentra cada vez más cerca, entre una colaboración entre el gobierno de Barranquilla y uno de los deportistas colombianos más exitosos de la historia, Juan Pablo Montoya.

Por medio de unas publicaciones en sus redes sociales, Montoya realizó un anuncio de evento deportivo automovilístico para el próximo 16 de agosto de 2026 en la ciudad de Barranquilla. Aunque no se comentó con exactitud qué evento se va a comunicar, el mismo alcalde Char informó, por medio de una entrevista con el diario El Heraldo, que todo está preparado para que la denominada “La Arenosa” sea organizador del GP de IndyCar.

“Vamos por un buen camino. Se ha venido trabajando de la mano con las personas que organizan el tema. Yo espero darles esa noticia a los barranquilleros antes que termine este semestre. La realidad es que la ciudad está a punto de organizar un Gran Premio de IndyCar”, afirmó el alcalde Char.

De acuerdo con el mandatario local de Barranquilla, el malecón sería el eje central del gran premio, aunque por el momento se encuentran confirmando los detalles. Eso sí, el alcalde Char informó que la llegada de la Indycar no impide que los sueños del gobierno para también albergar la Fórmula 1, ya que su propósito es consolidar a Barranquilla como una capital del automovilismo.

Cabe mencionar que Juan Pablo Montoya ya tiene historia y logros durante su tiempo como piloto profesional. Durante sus primeras dos temporadas en la IndyCar, registró un total de 10 victorias con el equipo Ganassi. Adicionalmente, fue el ganador de la Indy 500 en dos ocasiones, siendo en los años 2000 y 2015.

¿Cuál sería la posible inversión del evento en Barranquilla?

Tener un gran evento deportivo no es tarea fácil, sobre todo si se refiere al mundo automovilístico. En el caso de la IndyCar, los proyectos demuestran inversiones millonarias.

En el caso de realizar un circuito callejero nuevo, este puede albergar un costo de menos de $50 millones de dólares. Refiriéndose a las inversiones en temas de infraestructura, incluyendo los costos para adaptar a la ciudad a un evento deportivo, supera los $12 millones de dólares.

Tratando las tarifas de sanción, el rango de los precios se encuentra entre los $20 y $30 millones de dólares. Finalmente, el operar un auto de la IndyCar durante el transcurso de una temporada se encuentra entre los $10 y 15 millones de dólares por monoplaza.