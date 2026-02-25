Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, volvió a referirse a uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad: ser sede de la Fórmula 1. El mandatario afirmó que las gestiones no han cesado y que hay muy buenas probabilidades de que este evento se realice en la capital del Atlántico.

“Barranquilla le apuesta a todo, y ustedes saben perfectamente que estamos detrás de la Fórmula Uno, y seguimos con muy buenas posibilidades de que esa noticia se pueda dar”, aseguró el mandatario.

El alcalde destacó que no se trataría solo de un evento puntual, sino de uno a largo plazo. “Y lo de la Fórmula Uno es bien importante, porque no es por un año, es por diez años, va muy bien”, sostuvo.

De igual forma, indicó que es necesario que este tipo de eventos se concreten para dinamizar la economía y el turismo.

“Barranquilla tiene muy buena gente haciendo el lobby, diseñando el trazado, que, entre otros puntos, pasará por la loma, por la aleta del tiburón y por donde estará el Movistar Arena también”, detalló.

Fórmula 1 en Barranquilla: ¿puro humo o más real de lo que muchos creen?

Char también anunció que buscan contar con un nuevo recinto de espectáculos, el Movistar Arena Barranquilla, que se ubicaría en el sector de La Loma, donde ya se está trazando el espacio para su construcción.

“Yo aspiro a que en este semestre, en este primer semestre del año, esa sea una noticia que podamos compartir, con el río al lado y con este malecón y estas brisas”, manifestó.

El Gran Malecón de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

El mandatario insistió en que es necesario contar con una ciudad que no solo ofrezca eventos, sino también paisajes que cautiven a extranjeros y turistas.

“Han visto más allá de la infraestructura de una ciudad; han visto un paisaje, un medio ambiente, una brisa, un río, con una fuerza que le dará una característica muy diferente”, subrayó.