Nueva EPS asegura que ha buscado cupo en 43 clínicas del país para bebé que necesita tratamiento en Barranquilla

Luego de que SEMANA diera a conocer el caso de un bebé de seis meses que necesitaba un tratamiento de urgencia y se encuentra hospitalizado en la Clínica General del Norte, la Nueva EPS emitió un comunicado en el que entregó detalles sobre la atención brindada.

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“Desde el ingreso del paciente a la Clínica General del Norte, se han garantizado las autorizaciones correspondientes requeridas para el manejo integral de su condición médica, incluyendo seguimiento con especialistas en pediatría, neurología, gastropediatría y fonoaudiología”, indicó mediante un comunicado.

La empresa promotora de salud señaló que el procedimiento que requiere el menor es ambulatorio y ya tiene una cita programada.

“El estudio requerido es ambulatorio, por lo cual ya existe una cita confirmada para el 10 de junio; no obstante, y por solicitud de su acudiente en cuanto a una cita inmediata, desde la central de referencia y contrarreferencia de Nueva EPS se ha gestionado con instituciones de todo el país que cuentan con esta especialidad, sin tener confirmación a la fecha”, señaló la entidad.

De acuerdo con Nueva EPS, ha realizado la solicitud en 43 oportunidades, pero ningún centro asistencial ha respondido de manera positiva.

“El paciente ha sido presentado 43 veces en la red nacional hasta el momento, sin aceptación en clínicas como Portoazul, Clínica Reina Catalina, Hospital Napoleón Pareja de Cartagena, Clínica San Rafael de Pereira, Hospital Infantil Cruz Roja de Manizales, San Vicente Fundación Medellín, Pablo Tobón Uribe, Valle del Lili de Cali, Cardio Infantil, San José Infantil, San Ignacio y Shaio en Bogotá, entre otros”, sostuvo la compañía.

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Asimismo, señalaron que, más allá de la autorización, es necesario que el centro hospitalario que realizará el estudio cuente con la disponibilidad requerida.

“Más que la autorización de Nueva EPS, es fundamental que la institución que pueda prestar el respectivo servicio cuente con disponibilidad y confirme la recepción”, precisó la entidad.

Panorámica de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Finalmente, la compañía hizo un llamado a las instituciones prestadoras de salud para que apoyen la atención de este tipo de casos, que comprometen la salud de menores de edad.

“Por eso el llamado de apoyo desde Nueva EPS ante este tipo de necesidades, que permitan la atención especializada que requieran los pacientes y que solo se puede garantizar desde el compromiso de las instituciones prestadoras”, concluyó.