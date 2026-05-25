La Nueva EPS lanzó una advertencia sobre el impacto que tendrían los embargos judiciales contra recursos destinados a la salud.

Según la entidad, las medidas ya superarían los 2,5 billones de pesos y pondrían en riesgo la continuidad de tratamientos, medicamentos y servicios médicos para millones de afiliados.

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La preocupación de la Nueva EPS por los embargos judiciales

La Nueva EPS expresó su preocupación por el aumento de embargos judiciales sobre recursos destinados a la atención médica de millones de afiliados en Colombia.

La entidad advirtió que las medidas cautelares ya superarían los 2,5 billones de pesos y estarían afectando cuentas consideradas inembargables.

Según informó la EPS en un comunicado oficial, estos recursos son esenciales para cumplir pagos a clínicas, hospitales, proveedores y gestores farmacéuticos en todo el país.

La entidad aseguró que la situación podría comprometer la continuidad de tratamientos, medicamentos y la operación de redes estratégicas de atención.

El Agente Especial Interventor de La Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, afirmó que la entidad adelanta actualmente un plan de choque.

Este está enfocado en mejorar la atención a los usuarios, reducir tutelas y responder a las necesidades médicas de los afiliados.

Sin embargo, señaló que varias decisiones judiciales estarían afectando directamente la estabilidad financiera de la EPS.

“El flujo financiero de la entidad se rompe y también se afecta la capacidad de respuesta del sistema frente a quienes más necesitan los servicios de salud”, indicó Ospina Gómez en la comunicación oficial.

El directivo también manifestó preocupación por posibles irregularidades relacionadas con procesos de embargo adelantados mediante contratos transaccionales, situación que, según explicó, deberá ser revisada por las autoridades competentes.

En medio de la controversia, Ospina relató que intentó reunirse con representantes del Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, despacho que, de acuerdo con la entidad, concentra la mayor cantidad de embargos contra La Nueva EPS.

“Decidí visitar a la Juez 26 del Circuito de Bogotá quien es el que más nos acumula embargos y no pude siquiera ver el rostro o estrechar la mano de sus colaboradores. Desde la lejanía solamente vociferaron que les era imposible atenderme y que usara los canales adecuados”, aseguró.

La EPS informó además que cinco despachos judiciales concentran cerca del 80 % de los procesos de embargo que enfrenta actualmente la entidad.

Entre ellos aparecen:

Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá

Juzgado 4 Civil del Circuito de Neiva

Juzgado 7 Civil del Circuito de Cartagena de Indias

Juzgado 1 Civil del Circuito de Caquetá

Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá

La Nueva EPS reiteró que respeta las decisiones judiciales y reconoció el Derecho Fundamental a la Salud y a la Vida.

No obstante, hizo un llamado para proteger los recursos públicos destinados a la atención médica y evitar medidas que puedan profundizar las dificultades financieras del sistema.

La entidad expresó preocupación por las decisiones judiciales que estarían afectando recursos clave para garantizar medicamentos y atención médica a millones de afiliados. Foto: 123RF

El impacto que tendrían los embargos en la atención de pacientes

La entidad insistió en que los recursos embargados son indispensables para garantizar tratamientos, entrega de medicamentos y continuidad en la prestación de servicios para millones de usuarios en el país.

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Asimismo, pidió fortalecer el trabajo articulado entre jueces, autoridades, prestadores y organismos de control para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.

Mientras crece la preocupación financiera, La Nueva EPS insiste en que proteger los recursos de la salud será clave para evitar nuevas afectaciones en la atención de millones de pacientes.