Así puede solicitar el auxilio para gafas en la EPS: conozca a quiénes aplica y el paso a paso

Son miles los colombianos que, tras el uso prolongado de pantallas o debido a patologías genéticas, necesitan gafas para realizar actividades específicas o de forma permanente. Muchos requieren corregir problemas frecuentes como la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía.
Aunque muchos deben asumir los tratamientos de su propio bolsillo, desconocen que pueden acceder a ellos a través de la EPS. Lo único que necesitan es una orden médica que justifique que las gafas son necesarias para el desarrollo habitual de sus actividades.
El proceso para solicitar gafas actualmente se realiza a través del Plan de Beneficios en Salud. Aquí le contamos cómo funciona este trámite.
Tenga en cuenta que las personas afiliadas a una EPS, sin importar el régimen, pueden solicitar el cubrimiento, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.
- Deben contar con fórmulas oftalmológicas u optométricas vigentes.
- También deben haber sido diagnosticados con miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia.
- Además, aplica para niños y adultos con problemas de salud visual que afecten su calidad de vida.
- Deben ser remitidas por medicina general o por oftalmología.
La autorización de gafas correctivas puede realizarse a través de la EPS si estas forman parte del tratamiento. Pese a ello, tenga en cuenta que las monturas de lujo y los lentes con fines estéticos no están incluidos en la cobertura médica.
Este es el paso a paso para solicitar gafas
Lo primero que debe hacer es agendar una consulta de medicina general. Allí, el médico evaluará si es necesario remitirlo a un especialista por un problema de visión, para que le realice un examen más completo.
Si el caso lo requiere, al finalizar la cita el especialista le entregará una fórmula oftalmológica, la cual deberá ser radicada posteriormente.
Posteriormente, deberá presentar la fórmula médica y los demás documentos exigidos por la EPS. Normalmente, estos son la copia de la cédula, la fórmula médica, la historia clínica, el soporte del diagnóstico y la orden médica autorizada.
Luego, la EPS revisará el caso y le informará si la solicitud es aprobada o negada. En caso de ser aprobada, recibirá las instrucciones sobre la óptica a la que debe asistir.