¿Primera vez que maneja un carro eléctrico? Estas son 6 recomendaciones de expertos

Los carros eléctricos se han popularizado en Colombia en los últimos años. La llegada de marcas internacionales como Tesla, BYD o Geely ha revolucionado el sector automotriz del país y ha cambiado la movilidad.

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Nada más en abril de 2026, Fenalco y la Andi reportaron que fueron registrados 5.192 carros eléctricos nuevos en Colombia, un aumento del 304 % en comparación al mismo mes de 2025.

Eso significa que un 19,4 % del total de vehículos nuevos matriculados durante abril en Colombia eran eléctricos. En todo 2026, las cifras señalan que se han registrado 14.541 de estos automóviles.

Además, el carro más vendido del pasado mes en Colombia fue el Tesla Model Y, con 2.264 unidades. A pesar de que la marca llegó al país en noviembre del año pasado, ya aparece en los listados y rankings de los más adquiridos.

¿Cómo manejar un carro eléctrico?

Ante el aumento de vehículos eléctricos en el país, muchas personas están interesadas en aprender más sobre ellos y su funcionamiento. Por esta razón, la marca china BYD lanzó una guía para los principiantes en el tema.

BYD señaló que el primer paso para aprender a manejar un coche eléctrico es acostumbrarse al silencio. Debido a que no producen ruidos a la hora de moverse, otros actores viales como ciclistas y peatones no podrán escuchar al carro acercarse. Por esa razón, es necesario que el conductor utilice la bocina como una herramienta clave.

Expertos recomiendan cuidar la batería y no dejar que se descargue al completo. Foto: Getty

La segunda recomendación es dominar el torque y la aceleración. Al pisar el acelerador, los carros eléctricos tienen mayor potencia y energía que uno de combustión interna, por lo que es conveniente aprender a poner la presión exacta en el pedal.

El tercer paso es planificar las rutas, sobre todo de viajes largos. En Colombia, aún no existe una infraestructura amplia de carga, por lo que es importante informarse sobre electrolineras en el trayecto antes de salir de casa.

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La cuarta recomendación es activar el sistema de frenado regenerativo. Esto ayudará a cuidar la batería del vehículo y extender su autonomía. Además, es una ayuda de conducción tecnológica que mejora la experiencia.

“Este sistema transformará cada momento de frenado en una oportunidad para recargar un poco de tu batería eléctrica; una función especialmente útil en ciudades donde los trancones son frecuentes”, señaló BYD.

En el quinto lugar está el cuidado del software del vehículo. El programa debe estar actualizado constantemente para que los sistemas y ayudas tecnológicas mejoren la conducción. Algunas de ellas son God’s Eye, ADAS o el DiPilot.

Por último, la recomendación es cultivar buenos hábitos de carga con el carro. Esto significa cargarlo de manera adecuada, no abusar de las cargas rápidas y cuidar la batería. La marca aconseja mantenerla entre el 20 % y el 80 %, además de evitar que se descargue por completo.