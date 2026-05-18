Esto es lo que debe saber antes de comprar una moto usada en Colombia

La decisión de comprar una moto es un paso importante para las personas que desean adquirir este vehículo, pero implica aún más aspectos cuando se trata de una motocicleta usada, ya que existen varios factores a tener en cuenta, además del modelo y la negociación del precio.

¿Va a comprar una moto? Estos son los cuatro factores a tener en cuenta según expertos

De acuerdo con la marca de motos SYM, un elemento clave es realizar una inspección minuciosa, con el fin de prevenir una sorpresa que pueda generar costos económicos en el futuro. Sin embargo, revisarla visualmente no revela todo lo que se debe tener en cuenta, ya que pueden existir problemas ocultos que terminen siendo más graves.

Por ello, se emite una serie de recomendaciones para aquellos motociclistas que están pensando en comprar una moto usada.

¿Qué debes revisar en una moto usada?

Dentro de las principales recomendaciones que realizan en SYM, una de ellas es revisar el motor y posibles fugas de aceite que tenga la moto. Aun así, se reitera que es fundamental detectar la sudoración de empaques, las cuales son pequeñas filtraciones de aceite que señalan algún desgaste en la moto.

Estas fugas pueden derivar en daños mayores y son complicadas de ver si el motor se encuentra sucio.

Otro aspecto para revisar en una moto usada es el kit de arrastre (cadena, piñón y corona), ya que para que haya una transmisión eficiente de la potencia del motor de la motocicleta, tienen que encontrarse en un buen estado.

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Se aconseja revisar si existe alguna falta de lubricación en estas partes, ya que, si las hay, podrían comprometer la seguridad del conductor y provocar un desgaste prematuro.

También si hay índices de que la cadena está floja o demasiado tensa, es señal de que el mantenimiento de la moto ha sido deficiente.

Por otro lado, es sumamente importante examinar la vida útil de las llantas y la fecha de fabricación (DOT), ya que si se encuentran desgastadas o viejas, representan un riesgo inmediato para la persona interesada en comprarlas.

El sistema eléctrico es otro punto crítico a tener en cuenta, ya que si el cableado presenta alguna conexión expuesta, puede traer como consecuencias fallas intermitentes o cortocircuitos.

Los pasos a seguir para realizar una revisión completa

Antes de comprar una moto, se recomienda seguir una serie de pasos que permitan conocer a cabalidad el funcionamiento del vehículo:

Realizar la revisión cuando el motor esté frío y caliente

Llevar a cabo la revisión de la motocicleta cuando el motor se encuentra frío permite detectar si existe alguna fuga o ruido que no se percibe cuando el sistema mecánico de la moto no está en marcha.

Por otro lado, al revisarla cuando el motor está caliente, hay oportunidad de identificar si existe algún problema de funcionamiento, ya sea un ruido anormal o una pérdida de potencia.

Revisar el motor, las llantas y el sistema eléctrico es clave antes de comprar una moto usada. Foto: Getty Images

Prueba de conducción

Realizar una prueba de conducción es necesario para conocer las condiciones del vehículo y si tiene la capacidad para seguir recorriendo kilómetros. Dentro de este tramo es importante revisar los cambios de marcha y lo efectivos que son los frenos al parar.

Es recomendable escuchar si la moto no genera ruidos extraños o si presenta alguna falta de potencia.

Prueba del embrague (clutch)

Si una moto comienza a perder fuerza en subidas, usualmente la razón se encuentra en el embrague. Para rectificar esta suposición, se recomienda al conductor acelerar en una marcha alta para conocer si el motor responde aumentando la velocidad o si existe algún deslizamiento que afecte al vehículo.

Esta acción permite saber si el disco del clutch se encuentra desgastado o quemado.