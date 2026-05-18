Así rotará el pico y placa en Medellín en la semana del 19 al 22 de mayo: atento a los cambios

La Alcaldía de Medellín informó que la medida del pico y placa en el Valle de Aburrá seguirá vigente durante la semana del martes 19 de mayo al viernes 22 del mismo.

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La rotación volverá a su horario establecido en su esquema habitual que aplica a motocicletas, vehículos particulares y de servicio público tipo taxis. La medida busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en la capital de Antioquia.

El horario del pico y placa para carros particulares y motos es de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Pico y placa para carros particulares y motocicletas

Para las motos y vehículos particulares, la rotación será la misma implementada para el primer semestre.

Martes 19 de mayo: 0 y 3.

0 y 3. Miércoles 20 de mayo: 4 y 6.

4 y 6. Jueves 21 de mayo: 5 y 9.

5 y 9. Viernes 22 de mayo: 2 y 8.

Los motociclistas con placas que empiecen por esos números no podrán transitar durante el día u horario programado. Para los carros particulares, aplica la última cifra de la placa.

Así regirá la rotación del pico y placa en Medellín durante el primer semestre de 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

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Taxis en Medellín

El horario del pico y placa de taxis en Medellín es de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., y se aplica según el último dígito de la placa.