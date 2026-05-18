Así rotará el pico y placa en Medellín en la semana del 19 al 22 de mayo: atento a los cambios

La Alcaldía de Medellín informó que la medida del pico y placa en el Valle de Aburrá seguirá vigente durante la semana del martes 19 de mayo al viernes 22 del mismo.
La rotación volverá a su horario establecido en su esquema habitual que aplica a motocicletas, vehículos particulares y de servicio público tipo taxis. La medida busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en la capital de Antioquia.
El horario del pico y placa para carros particulares y motos es de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.
Pico y placa para carros particulares y motocicletas
Para las motos y vehículos particulares, la rotación será la misma implementada para el primer semestre.
- Martes 19 de mayo: 0 y 3.
- Miércoles 20 de mayo: 4 y 6.
- Jueves 21 de mayo: 5 y 9.
- Viernes 22 de mayo: 2 y 8.
Los motociclistas con placas que empiecen por esos números no podrán transitar durante el día u horario programado. Para los carros particulares, aplica la última cifra de la placa.
Taxis en Medellín
El horario del pico y placa de taxis en Medellín es de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., y se aplica según el último dígito de la placa.
- 19 de mayo: taxis con placa terminada en 1.
- 20 de mayo: taxis con placa terminada en 7.
- 21 de mayo: taxis con placas terminadas en 3.
- 22 de mayo: taxis con placa terminada en 9.