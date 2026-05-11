Medellín creó lluvia artificial bajo el metro para salvar miles de plantas en la ciudad: así funciona

Metro de Medellín y la Corporación Parque Arví impulsan el primer sistema de riego aéreo de la ciudad en el tramo de la Línea B.

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Conservar jardines urbanos con agua de lluvia reutilizada

El nuevo sistema de riego aéreo instalado bajo el viaducto del Metro de Medellín se convirtió en el primero de este tipo en la ciudad.

Con él se busca solucionar un problema que durante años afectó a miles de plantas ornamentales que no recibían agua de lluvia de manera natural.

El proyecto piloto comenzó en el tramo de la Línea B del metro, específicamente en el sector Estadio, donde fueron instalados los primeros 300 metros de tubería aérea bajo el viaducto.

La meta es ampliar el sistema hasta alcanzar 700 metros de red y 169 microaspersores distribuidos en diferentes corredores verdes ubicados debajo de la infraestructura férrea.

La estrategia funciona mediante la captación de aguas lluvias desde la estructura del metro.

Luego, el agua es redistribuida a través de microaspersores que simulan una llovizna para mantener la humedad de más de 10.000 plantas sembradas bajo puentes y viaductos.

El nuevo sistema de riego aéreo bajo el viaducto del Metro de Medellín utiliza aguas lluvias para conservar miles de plantas urbanas. Foto: Foto X @ParqueArvi

La ciudad invertirá $166 millones en el sistema de microaspersores

La inversión inicial del piloto fue de 68 millones de pesos. Sin embargo, el costo total proyectado asciende a 166 millones de pesos.

Estos recursos incluyen tanques de almacenamiento, sistemas de filtración, mantenimiento técnico y adecuaciones para el funcionamiento del modelo.

Fabio Saldarriaga Rivera, ingeniero forestal de la Secretaría de Medio Ambiente, explicó que Medellín ya había tenido un sistema de riego terrestre hace aproximadamente 14 años.

Sin embargo, durante la pandemia, gran parte de la infraestructura fue robada, incluyendo cables y mangueras.

“¿Qué buscamos con esto? Nivelar las plantas que tenemos debajo del viaducto donde no cae agua con las que están por fuera, que sí se mojan cuando llueve”, explicó el funcionario en declaraciones recogidas por El Colombiano.

La Corporación Parque Arví también tiene un papel clave en la iniciativa.

La entidad lidera la implementación técnica del sistema y actualmente participa en el sostenimiento del 30 % de las zonas verdes de Medellín, según datos oficiales de la Alcaldía.

El director encargado de la corporación, Julián Alzate Cárdenas, aseguró que el objetivo es crear soluciones sostenibles y permanentes para el mantenimiento de corredores ambientales urbanos.

La Alcaldía destacó que la experiencia técnica de Arví fue determinante para sacar adelante el piloto bajo el viaducto del metro.

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El sistema fue diseñado como una estructura liviana y removible que aprovecha aguas lluvias ya existentes.

Con esto se evitarán nuevas redes de abastecimiento y se reducirán desperdicios de agua.

Las autoridades destacan que el proyecto no solo busca proteger jardines urbanos, sino también optimizar el uso de aguas lluvias y fortalecer las estrategias ambientales frente a los retos climáticos que enfrenta Medellín.