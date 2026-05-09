En video quedó registrado cuando Medellín vivió horas de tensión: incendio obligó a un gran operativo de emergencia

Lo que parecía un sábado tranquilo en el centro de Medellín se transformó rápidamente en una emergencia que captó la mirada de toda la ciudad. Pasadas las 12:50 de la tarde, una densa columna de humo negro comenzó a elevarse desde el barrio Boston, alertando a los habitantes y transeúntes que se encontraban cerca del museo Casa de la Memoria.

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El inicio de la emergencia en el corazón de la ciudad

El fuego se originó específicamente en la carrera 38 con calle 52, en la comuna 10 (La Candelaria). A través de redes sociales, circularon diversos videos que mostraban la fuerza de las llamas y cómo el humo se apoderaba del paisaje urbano, generando momentos de angustia entre la comunidad que observaba con impotencia el avance de la conflagración.

Un “incendio estructural”, que no es otra cosa que un fuego que afecta directamente las edificaciones o construcciones, se estaba desarrollando con gran velocidad.

Una comunidad golpeada por las llamas

La fuerza del incendio dejó un rastro de destrucción a su paso. De acuerdo con los reportes oficiales, la emergencia arrojó daños considerables en nueve propiedades: específicamente se identificaron afectaciones en seis casas de familia y en tres bodegas dedicadas al almacenamiento de material de reciclaje.

El impacto fue tal que dos de estas estructuras terminaron completamente quemadas, dejando a varias familias en una situación crítica.

El despliegue de los cuerpos de socorro

Para enfrentar la magnitud de este evento, fue necesaria la intervención conjunta del DAGRD (la entidad encargada de coordinar la atención de desastres en la ciudad) y varias unidades de rescate. En el sitio trabajaron incansablemente equipos de bomberos provenientes tanto de Medellín como de Itagüí.

🚨 Incendio estructural en el centro de Medellín



Sobre la 1:00 p.m. de este sábado@ 9 de mayo se reporta un incendio estructural en una bodega de reciclaje ubicada en el barrio Boston, en el centro de Medellín. 🚒



Organismos de emergencia ya hacen presencia en la zona para… pic.twitter.com/DYQhjz9UVi — Antioquia Conecta (@AntConecta) May 9, 2026

Además, la operación de rescate contó con el apoyo de 11 integrantes de la Defensa Civil, agentes encargados de la movilidad y cuatro ambulancias para atender a los afectados. Fue una labor de varias horas, pues solo hasta las 4:00 de la tarde se logró informar que el fuego estaba bajo control.

El saldo humano de una tarde difícil

Más allá de los daños materiales, la mayor preocupación fue la salud de las personas involucradas. El personal médico atendió a un total de 16 ciudadanos, de los cuales dos presentaron quemaduras en su cuerpo. Incluso, algunos miembros del equipo de bomberos resultaron afectados mientras cumplían con su labor de sofocar las llamas.

Actualmente, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para descubrir qué fue lo que causó este voraz incendio.