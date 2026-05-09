Amigo de Mateo Pérez reveló su última conversación con el periodista asesinado: “Le respondí que era algo muy complejo”

En el país hay tristeza por el asesinato del periodista Mateo Pérez, a manos de las disidencias del frente 36 de las Farc en Briceño, Antioquia.

El joven fue asesinado luego de llegar a hacer un reportaje hasta las veredas El Palmichal y El Hoyo, en Briceño, Antioquia.

Solo hasta este viernes, 8 de mayo, una comisión de la Defensoría del Pueblo y del CICR logró recuperar el cuerpo de Mateo, luego de que fuera reportado como desaparecido desde el pasado martes.

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“Qué dolor esto. Duele la muerte de Mateo. Lo mató la paz total de Petro. Lo asesina el grupo criminal frente 36 de las Farc de alias Calarcá, quien tiene dos puestos: uno como cabecilla y otro como gestor de paz de Petro. Que pronto cese la horrible noche. Solidaridad con la familia de Mateo y con sus amigos”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde Medellín, tras el asesinato del periodista.

Quien también lo recordó fue uno de sus amigos. Se trata de Juan Guillermo Muriel, quien habló en Noticias Caracol sobre la última conversación que ambos sostuvieron.

Mateo había llegado a Briceño para adelantar un reportaje sobre la violencia y el constreñimiento que ejercen los hombres de Calarcá en la región. Foto: CUENTA DE X @NilsonJavierB

“Recuerdo que en una ocasión me solicitó que lo ayudara a través de mis contactos, con las comunidades rurales y con los organismos internacionales, para tener una entrevista con uno de los cabecillas de las Farc de la zona del norte de Antioquia. Le respondí que era muy complejo, muy complicado, y pensé que con esa conversación ya se le había quitado esa idea”, recordó Muriel en el noticiero citado anteriormente.

De acuerdo con el amigo de Mateo, la última vez que se vieron fue en abril, durante la temporada de Semana Santa.

“Era un joven que no le hacía mal a nadie, su muerte ha conmocionado al país. Un joven con un futuro por delante, que no merecía la muerte de esta manera y más aún porque no sabemos qué le pudieron haber hecho antes de matarlo”, concluyó Muriel en Noticias Caracol.

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Desde la Fundación para la Libertad de Prensa lamentaron la muerte del joven e hicieron un llamado urgente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El asesinato de Mateo evidencia que el periodismo regional en Colombia sigue realizándose en condiciones extremas de desprotección bajo la presión de grupos armados ilegales y economías ilícitas. Desde 2022, hemos registrado 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados. Hacemos un llamado urgente y directo al Gobierno @infopresidencia para que deje de ser indiferente frente a las agresiones contra la prensa y adopte medidas reales de protección para quienes están en riesgo y en situación de vulnerabilidad”, indicaron desde la Fundación para la Libertad de Prensa en parte de un comunicado.