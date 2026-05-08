En redes sociales, Víctor Chala, el disidente buscado por grave caso del periodista Mateo Pérez Rueda, se exhibe en motos y camionetas

El rostro de Jhon Edison Chala Torrejano, alias Víctor Chala, está en todos lados. En la prensa, en la televisión, en las redes sociales, en los portales de noticias.

El disidente de las Farc es buscado por el grave caso de Mateo Pérez Rueda, un joven periodista que fue asesinado la tarde noche del 5 de mayo, tal y como lo informó a SEMANA en su momento el secretario de Gobierno de Briceño, Antioquia, William Londoño.

Sin embargo, para fuentes de inteligencia militar fue una total sorpresa saber que mientras adelantan operativos para cerrarle el paso y se ofrecen hasta 300 millones de pesos de recompensa por su captura, este se exhibía sin descaro en redes sociales.

Jhon Edison Chala Torrejano, alias Víctor Chala, disidente de las Farc que hace alarde de su armamento en redes sociales. Foto: Suministrado a SEMANA.

Fuentes militares encontraron un perfil suyo en TikTok, al mismo estilo de su cómplice, alias Primo Gay, en el que se dejaba ver fuertemente armado, en motos y carros mientras recorre el campo.

Víctor Chala no es un nombre nuevo para las fuentes militares, y quizá tampoco para los habitantes de Briceño.

Inteligencia militar cree que se trata del mismo delincuente relacionado con el asesinato de la lideresa social Lina María Puentes Vega, en zona rural de la población de Baraya, en el Huila.

La víctima era defensora de derechos humanos e integrante de la Red Buscadoras del Huila ‘Tras las Huellas de la Vida’, en la vereda La Nueva Reforma, donde fue ultimada el 31 de mayo de 2025.

Su nombre dejó de zonar en esa zona del país, según indicaron fuentes militares a SEMANA, luego de que fuera movido de la zona por alias Calarcá, su cabecilla, para evitar un cerco de las autoridades y su caída.

Ahora está sembrando el terror en Briceño, donde se le relaciona fuertemente con el asesinato del periodista de Yarumal, que a sus 25 años ya había fundado la revista El Confidente y buscaba documentar la crisis humanitaria en esa población.

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El periodista se internó en zona roja de Briceño para investigar el actuar del frente 36 de las disidencias, que son lideradas por alias Chejov y Primo Gay, así como sus confrontaciones con el Ejército y el Clan del Golfo.

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En Briceño, desde hace varios meses, las disidencias y el Clan del Golfo han cometido diferentes hechos de violencia que han sumido a esa población en una grave crisis.

Uno de los casos es el de un paciente que resultó herido en un accidente de tránsito; estaba siendo trasladado al municipio de Yarumal, de donde es realmente el periodista, y la misión médica fue interceptada a unos 15 minutos del casco urbano.

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El paciente fue asesinado dentro del vehículo por hombres del Clan del Golfo, quienes lo señalaron de pertenecer a las disidencias del frente 36.

Como retaliación, estos últimos detonaron una motobomba en el parque principal un par de horas después.

Él es Mateo Pérez Rueda, periodista desaparecido en Briceño, Antioquia, el pasado 5 de mayo. Foto: Facebook: Mateo Pérez Rueda

A esos hechos siguieron ataques con drones, con explosivos y asesinatos selectivos. Mateo Pérez Rueda quería investigar esos hechos, fue asesinado y su cuerpo sigue desaparecido.