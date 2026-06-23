Hallan muerto a estadounidense en un apartamento en Medellín: visitó este lugar antes de morir

La Policía Metropolitana de Medellín confirmó el asesinato de un ciudadano estadounidense hallado en un apartamento que se arrendó por internet en la capital de Antioquia.

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La víctima se encontraba en la ciudad en compañía de cuatro conocidos, con quienes se desplazó hacia el sector del Parque Lleras antes del incidente. Las autoridades recopilan testimonios para reconstruir la línea de tiempo previa al reporte oficial de la emergencia.

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Reporte oficial y hallazgo en el sector de Laureles-Estadio

De acuerdo con el informe de las patrullas de vigilancia ciudadana, el cuerpo fue localizado en un inmueble de alquiler por días ubicado en la carrera 76 A con calle 84 C, en el barrio Estadio.

Los reportes iniciales indican que el grupo de turistas habría contratado los servicios de mujeres de compañía durante su permanencia en la zona comercial. Posteriormente, los acompañantes de la víctima salieron de la vivienda, dejando al fallecido junto a dos ciudadanas en el lugar.

El caso se mantiene bajo reserva. Foto: 123rf

Las autoridades confirmaron que las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que las mujeres abandonaron el edificio de apartamentos para abordar un vehículo particular con rumbo desconocido.

La Policía de Medellín comunicó que la inspección física del cuerpo no evidenció signos externos de violencia o heridas de armas. Las causas definitivas de la muerte quedaron sujetas al dictamen forense y a los análisis toxicológicos del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Balance y estadísticas de criminalidad en la capital antioqueña

En lo que va del año 2026, la ciudad de Medellín registra un total acumulado de 123 homicidios con corte al 19 de junio. A pesar de este hallazgo, los datos consolidados por la administración local reflejan una reducción en la tasa de muertes violentas que oscila entre el 21% y el 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Agentes del CTI y de la Policía realizaron el levantamiento del cuerpo y acordonaron la zona. Foto: 123RF

Los indicadores proyectan la cifra estadística más baja de las últimas cinco décadas en el territorio metropolitano, según estadísticas entregadas por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).

Los reportes del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia detallan que la ciudad acumula más de 85 días no consecutivos sin registrar muertes violentas durante este año.

El análisis delictivo de los entes estatales atribuye el 33% de los casos a enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales organizadas y el 31% a problemas asociados a la intolerancia comunitaria. Los sectores comerciales de La Candelaria y Laureles-Estadio concentran los descensos más significativos en los índices de delincuencia comunes del departamento.