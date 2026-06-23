Investigación: tras la pista de los dos extranjeros que habrían tenido contacto con Natalia Villalba

SEMANA conoció nuevos datos sobre la investigación que adelantan las autoridades por el crimen de Natalia Villalba, la mujer cuyo cuerpo sin vida fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá.

Revelan imágenes del hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba en una maleta en un edificio de El Virrey: aparece segundo extranjero en la investigación

Fuentes cercanas aseveraron que un grupo especial designado por la Fiscalía General de la Nación ya recolectó varias pruebas en el apartamento ubicado en el edificio Morph Chicó, en la calle 95, a pocas cuadras de la autopista Norte.

En esta recolección, a partir de testimonios y de los videos de las cámaras de seguridad del edificio, los investigadores señalaron que dos ciudadanos extranjeros habrían sido vistos departiendo con Villalba en las últimas semanas.

Ayer, el cuerpo de Natalia Villalba apareció en un apartamento en el norte de Bogotá. Los indicios iniciales apuntan a un asesinato.



Antes que nada, quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Lamento profundamente lo sucedido.



Desde el primer momento de ayer, que se… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 23, 2026

De esta forma, se ha podido establecer que el 17 de junio un ciudadano de nacionalidad británica ingresó al apartamento, el cual se arrienda por días a través de plataformas, según confirmaron varias fuentes.

Dos días después, se registró el ingreso de un ciudadano estadounidense, quien se quedó hasta el lunes 22 de junio, fecha límite del arrendamiento.

Con las minutas y las declaraciones del personal de seguridad y de servicios generales, se busca realizar la plena identificación de estas personas, con el fin de escuchar sus declaraciones y establecer así las últimas horas de vida de la mujer de 36 años.

John Poulos confiesa que mató a Valentina Trespalacios tras tener relaciones: “La amaba, estaba muy drogado”

Manipulación de pruebas

Una fuente cercana le indicó a SEMANA que el hecho de que el cuerpo se encontrara en la ducha lleva a inferir que el presunto asesino habría intentado, de varias formas, ocultar sus huellas y otros rastros.

La historia detrás del ejecutivo de un banco señalado por la Fiscalía de arrojar a su pareja desde un quinto piso

Por esto, se aplicará tecnología forense en todo el apartamento para ubicar cualquier rastro que permita identificar a la persona que estuvo con Villalba en sus últimas horas de vida.

El informe de Medicina Legal será clave en la investigación para establecer la hora aproximada de la muerte de la mujer, así como para verificar si en sus uñas existe material genético o material que permita realizar la identificación.

Vecinos y trabajadores del sector, que pidieron expresamente reserva de su identidad, aseveraron que, tras conocerse el hallazgo, llegaron al sector varios vehículos con logos de la Policía y la Fiscalía.

Sin embargo, el movimiento de personal terminó rápidamente. En la tarde de este martes, tras un trabajo de campo, SEMANA estableció que ni al apartamento ni al edificio ingresaron los investigadores.