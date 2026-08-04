Capturaron a José David López: Fiscalía agravó imputación por el feminicidio de Laura Valentina Lozano y un juez lo envió a la cárcel

Seis meses después del feminicidio de Laura Valentina Lozano, de 21 años, las autoridades capturaron a José David López Celis, señalado de ser el presunto responsable del crimen ocurrido el pasado 21 de febrero en un apartamento del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá.

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La captura fue realizada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en cumplimiento de una orden emitida por un juez de control de garantías, quien además impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La diligencia se produjo luego de que la Fiscalía fortaleciera el expediente con nuevos elementos materiales probatorios.

De acuerdo con un comunicado del ente acusador, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá adicionó un agravante al delito de feminicidio que inicialmente le había sido imputado a López en febrero pasado. La decisión obedeció a que la investigación concluyó que la víctima, presuntamente, fue puesta en estado de indefensión antes de ser asesinada.

Según la reconstrucción de los hechos hecha por la Fiscalía, Laura Valentina llegó al apartamento de su expareja para recoger algunas de sus pertenencias y su mascota. Cuando estaba a punto de irse, el hoy procesado habría amenazado con hacerse daño para impedir que abandonara el lugar, logrando que la joven regresara al inmueble.

Una vez dentro del apartamento, sostiene la investigación, José David López presuntamente la golpeó y posteriormente le causó la muerte por asfixia mecánica. Con esos nuevos elementos, la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento que finalmente fue acogida por un juez.

El caso generó una fuerte conmoción nacional desde febrero, cuando el señalado quedó en libertad por decisión judicial, pese a que era el principal sospechoso del crimen. Sin embargo, en los últimos días el Juzgado 32 de Control de Garantías revocó esa situación, ordenó su captura y permitió que las autoridades hicieran efectiva la detención.

#Atención Acaba de ser capturado José David López, presunto responsable del feminicidio de su expareja, la patinadora Laura Valentina Lozano, un crimen ocurrido en febrero pasado en el barrio Cedritos, Bogotá. pic.twitter.com/7UhWEx17e9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 4, 2026

Los escalofriantes antecedentes del caso

La investigación reveló que Laura Valentina, estudiante de Ciencias Políticas y reconocida patinadora artística, había terminado recientemente la relación sentimental con José David López.

De acuerdo con la reconstrucción publicada en el pódcast Más Allá del Silencio del periodista Rafael Poveda, la joven acudió al apartamento únicamente para recoger sus pertenencias y despedirse definitivamente; sin embargo, según la madre de la víctima, el joven aprovechó la visita para asesinarla.

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Durante la investigación también salieron a la luz antecedentes de presunto acoso, episodios de violencia psicológica y el rastreo del celular de la víctima, elementos que hicieron parte del análisis adelantado por los investigadores y que fueron conocidos durante el proceso judicial.

Con la captura ya materializada, José David López deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra por el feminicidio de Laura Valentina Lozano. La Fiscalía continuará presentando las pruebas que sustentan la acusación durante las siguientes etapas del juicio.