Alcalde Galán asistió a cumbre clave de Abelardo De La Espriella: “Coincidimos en la urgencia de atender la seguridad”

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, asistió en Barranquilla a la primera cumbre de seguridad urbana convocada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Durante el encuentro, los mandatarios locales evaluaron la situación del orden público en el territorio nacional y manifestaron la necesidad de coordinar acciones entre las administraciones locales y el gobierno entrante.

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En el marco de la reunión, el alcalde capitalino expuso los resultados obtenidos en la contención de estructuras delictivas en la ciudad. Por su parte, el presidente electo manifestó su compromiso de aumentar los efectivos de la fuerza pública en los centros urbanos e impulsar reformas legales que fortalezcan las herramientas judiciales contra el crimen.

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Sobre los acuerdos alcanzados en el encuentro institucional, el alcalde Galán señaló que “en Barranquilla, los alcaldes presentes coincidimos en la urgencia de atender la seguridad e impulsaremos legislación especial de la mano con Bogotá para castigar eficazmente a los delincuentes”.

Propuestas legislativas y apoyo operativo para las ciudades

Las discusiones del encuentro se centraron en las modificaciones normativas necesarias para la persecución de delitos en las capitales. El mandatario electo dio instrucciones a la cartera de Justicia para coordinar la redacción del proyecto de ley con los equipos técnicos de las alcaldías participantes.

Alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: Semana

Respecto a la asignación de recursos y personal de la Policía Nacional, las autoridades locales recibieron anuncios sobre nuevos contingentes. Galán afirmó que “el presidente electo reconoció la necesidad de avanzar en una legislación especial y anunció la creación de grupos especiales que apoyarán a las ciudades en la tarea de enfrentar la inseguridad”.

Las autoridades distritales destacaron la articulación de una política criminal enfocada en el fortalecimiento institucional. El esquema de trabajo contempla la cooperación continua entre el gobierno nacional y el Distrito Capital para la aplicación de medidas operativas en las zonas críticas de la ciudad.

Conclusiones sobre la política criminal conjunta

Hoy, junto a otros alcaldes, asistí a la primera cumbre de seguridad urbana convocada por el presidente electo, @ABDELAESPRIELLA, en Barranquilla.



Todos los alcaldes que estuvimos en el encuentro agradecimos la voluntad política demostrada por el presidente electo de luchar de… pic.twitter.com/gizSnfxMYf — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 4, 2026

Al cierre del evento en la capital del Atlántico, el alcalde de Bogotá se refirió a las perspectivas de trabajo interinstitucional para los próximos meses. El plan contempla la evaluación periódica de los indicadores de delitos de mayor impacto en las principales áreas metropolitanas.

Frente a la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, Carlos Fernando Galán concluyó: “Es positivo contar con un gobierno nacional comprometido a trabajar en llave con las ciudades; trabajaremos nación y distrito para seguir enfrentando los retos de inseguridad que tenemos”.