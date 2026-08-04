Kevin Arrigui, joven apuñalado dentro de la Universidad Nacional, rompió el silencio, habló sobre los hechos y dio detalles

El representante estudiantil Kevin Arrigui emitió un pronunciamiento en video para responder a los señalamientos del sindicato Sintraunal, luego del ataque registrado en la Universidad Nacional. La organización sindical acusó al estudiante de portar armas cortopunzantes y de agredir a una persona durante los hechos registrados el pasado miércoles en la sede Bogotá.

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En su mensaje, el vocero estudiantil rechazó las afirmaciones sobre la presunta posesión de armas o su participación como agresor en el campus. Arrigui explicó que su presencia en el lugar obedecía al retiro de una pancarta perteneciente a una colectividad política con la cual mantiene discrepancias conceptuales.

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Sobre las acusaciones en su contra, Kevin Arrigui afirmó que en su declaración existían “pruebas para desmentir las versiones que justifican el ataque en mi contra. Fui a bajar una pancarta de una organización que me ha agredido por pensar distinto, hecho que ya notifiqué a las autoridades”.

Origen del desacuerdo y antecedentes de persecución

El representante estudiantil situó el inicio de las tensiones en su oposición a un paro universitario convocado meses atrás en la institución.

Según el estudiante, su postura contraria a la suspensión de actividades generó la cancelación de asignaturas para más de 13.000 jóvenes y el sobrecosto de recursos públicos.

Universidad Nacional, sede Bogotá. Foto: Cortesía UNAL

Asimismo, Arrigui señaló que sus intervenciones en asambleas frente a docentes pertenecientes al sindicato derivaron en acciones ante la Procuraduría.

El vocero indicó que fue objeto de señalamientos por su lugar de origen en el departamento del Huila, los cuales calificó como actos de discriminación por parte de los directivos sindicales.

Frente a la escalada del conflicto, Arrigui sostuvo que “a raíz de mis opiniones en las asambleas sobre integrantes de esa organización, el sindicato inició una serie de hostigamientos y compulsas de copias argumentando supuesta violencia política”.

Solicitud de grabaciones e investigaciones judiciales

En relación con el momento de la agresión física, el estudiante sostuvo que fue rodeado por un grupo de personas que le sustrajeron pertenencias y le provocaron heridas.

El representante aseguró que su vestimenta de cuero amortiguó el impacto de los elementos cortopunzantes, evitando lesiones en sus órganos vitales.

El afectado requirió la intervención de la Rectoría y la Vicerrectoría de la universidad para la divulgación completa de los registros audiovisuales. El estudiante solicitó la publicación de las cintas de seguridad para establecer la secuencia de los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Sobre la entrega de evidencias a los organismos del Estado, Arrigui concluyó exigiendo “al rector Ismael Peña hacer públicas las grabaciones para que el país conozca lo sucedido y la Fiscalía determine quiénes actuaron como víctimas y victimarios”.