Hallan extremidad humana en el sur de Bogotá: Policía y Fiscalía dieron detalles

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la localización de restos humanos en el sur de la ciudad durante la jornada de este martes, 4 de agosto. El caso se registró en el barrio Ciudad Jardín, perteneciente a la localidad de Antonio Nariño, cerca del mediodía.

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Las unidades cuadrantes acudieron al sector tras recibir la alerta sobre la presencia de elementos extraños en la vía pública. Los uniformados acordonaron la zona para preservar la escena y coordinar la llegada de los equipos especializados en investigación criminal.

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Sobre las circunstancias iniciales del hallazgo, la Policía informó que “el día de hoy, cerca del mediodía, se hallaron restos humanos en la carrera 12D con número 19 sur 63; la inspección e investigación la adelanta el CTI”.

Procedimientos de la Fiscalía y Medicina Legal

Tras la inspección preliminar del sitio, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron el manejo del caso. Los peritos judiciales realizaron el levantamiento de las evidencias físicas halladas en el lugar para iniciar la cadena de custodia y recabar testimonios de los residentes.

Los hechos están bajo investigación. Foto: Twitter/@aisdmx

Respecto a las características del hallazgo, la Fiscalía General de la Nación detalló que “se encontró una parte humana correspondiente a un pie dentro de una bolsa de basura, la cual fue trasladada a Medicina Legal para realizar la verificación respectiva”.

Las muestras obtenidas en el procedimiento técnico quedaron a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los análisis médicos y científicos permitirán establecer la identidad de la persona y determinar las causas de la muerte, así como el tiempo de evolución del resto hallado.

Avance de las indagaciones en el sector

Las autoridades locales mantienen la recolección de videos registrados por las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la carrera 12D. El objetivo de los investigadores es identificar a los responsables de abandonar las bolsas de basura en la zona residencial durante las horas previas al reporte policial.