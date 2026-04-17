Hallan restos óseos de una persona en una calle del barrio Antonio Nariño, en la comuna 13 de Medellín: esto se sabe

Vecinos del barrio Antonio Nariño, en la comuna 13 de Medellín, reportaron a las autoridades el hallazgo de unos restos óseos en la mañana de este viernes, 17 de abril.

Eran las 8:20 de la mañana aproximadamente, cuando en la carrera 103A con calle 44A los lugareños vieron el movimiento de carros de la Policía y el CTI.

Los rumores comenzaron a correr. Que se trataba de dos cabezas, que eran dos ladrones que habían sido asesinados, en fin.

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SEMANA consultó con la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes confirmaron el hallazgo. Sin embargo, explicaron que “los uniformados confirmaron que en una bolsa se encontraban restos humanos, incluyendo un cráneo, y acordonaron la zona para garantizar la preservación de la escena”.

Ahora, será labor de las autoridades avanzar en las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, labor que se realizará en articulación con la Fiscalía General de la Nación.

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Esto, toda vez que se desconoce tanto la identidad de la persona como las causas de su muerte.

En Medellín, según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), fueron asesinadas entre el primero de enero y ayer 16 de abril 86 personas, 11 casos menos que en ese mismo periodo de 2025.

Panorámica de Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Las principales causas, según han determinado las autoridades, son por estructuras criminales, 22 casos, por razones de convivencia, 19, asociados a intentos de hurto, ocho casos, y 26 en proceso de categorización, entre otros.

En la comuna 13 - San Javier, según el Sisc, han sido reportados los asesinatos de cinco personas este 2026, tres casos menos que en el mismo periodo del año pasado.

Los lugares con más asesinatos de la ciudad son la comuna 10 - La Candelaria, que es el centro de la ciudad, con 17 casos, la comuna 4 — Aranjuez, con ocho casos, y la comuna 8 - Villa Hermosa, con siete homicidios.

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