Cierres viales en Medellín este fin de semana: concierto de Grupo Firme y carrera afectarán la movilidad

Medellín tendrá este fin de semana una serie de eventos masivos que provocarán cierres viales, por lo que la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, reveló todos los bloqueos autorizados en la capital de Antioquia, que no solo serán el sábado, sino también el domingo.

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La secretaría le recomienda a la ciudadanía tener en cuenta los cierres para planear sus viajes, con el fin de que no se vean afectados por los eventos de la ciudad. La movilidad tendrá restricciones, pero las autoridades seguirán garantizando el tránsito por las diferentes alternativas viales.

Cierres viales en Medellín. Foto: Cortesía EPM

Este sábado, 18 de abril, los antioqueños recibirán en el estadio Atanasio Girardot al grupo de música regional Grupo Firme. Con el fin de garantizar el desarrollo del evento, la secretaría confirmó que el primer cierre se realizará en el acceso a las piscinas del estadio sobre la carrera 72, entre las calles 38 y 50.

Aunque este no es el cierre que más caos genere, las autoridades lo advierten para evitar el tránsito de los ciudadanos en este sector, ya que no podrán transitar los vehículos particulares ni los de servicio público. La Alcaldía confirmó que no está previsto ningún otro cierre en la ciudad para este día de concierto.

El domingo se presentarán varios cierres

El domingo 19, los antioqueños disfrutarán de la carrera atlética Corre Mi Tierra 2026, lo que generará cierres viales desde las 4 de la mañana hasta las 11:15 a. m., con actividades logísticas que iniciarán desde las 8 de la noche este viernes 17 y terminarán el domingo a las 11:59 p. m.

Carrera 'Corre mi tierra'. Foto: Suministrada

La carrera será de un máximo de 21 kilómetros; sin embargo, los asistentes también podrán participar en la competencia de 15K, 10K y 5K.

El punto de partida de la carrera será en la calzada norte de la calle 2 sur, a la altura de la avenida Las Vegas, y abarcarán importantes corredores viales como la avenida Regional, la autopista Sur, la avenida Las Vegas, la avenida Guayabal, la avenida 80, la avenida Bolivariana, la avenida Nutibara, la avenida San Juan y la avenida Ferrocarril. Estos tramos permanecerán cerrados el domingo.

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Así como también se presentará el cierre vial en la Vía Activa y Saludable en la avenida del Río, específicamente entre las calles 14 y 8 Sur, debido a la ocupación de la calzada occidental de la autopista Sur.

Se implementarán desvíos controlados hacia la calzada oriental en este tramo. Se estima que participarán 8.000 corredores, lo que implicará ajustes en rutas de transporte público y el acompañamiento de 72 agentes de tránsito.