Cierre total en la vía a Santa Elena que comunica Medellín con Rionegro: causas y carreteras alternas

La Concesión Túnel Aburrá Oriente alertó a los viajeros antioqueños en la mañana de este viernes, 17 de abril, del cierre total que se mantiene en la vía que va desde Medellín hacia el corregimiento Santa Elena. Las autoridades reportaron las causas, los riesgos, las vías alternas y las recomendaciones para los transeúntes.

Riesgos por nuevos deslizamientos obligan a mantener el cierre total en la vía Medellín-Bogotá

La emergencia vial que se vive en el departamento de Antioquia se debe al desprendimiento de material que obligó a suspender completamente el paso en este corredor. La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó la emergencia que se presenta a la altura del kilómetro 11+200, en el sector Mirador de Santa Elena, donde se reportó caída de tierra y rocas sobre la calzada.

Las autoridades indicaron que el cierre es total mientras se adelantan labores de evaluación y remoción del material, con el fin de garantizar la seguridad de los conductores.

Esta vía a Santa Elena no corresponde a la principal conexión Medellín–Rionegro, aunque sí hace parte de las rutas hacia el Oriente antioqueño.

Vías alternas

El corredor en mención conecta a Medellín con el corregimiento de Santa Elena, una zona rural y turística de la ciudad. Desde allí, existen conexiones secundarias hacia municipios cercanos, pero no es la vía más utilizada para llegar a Rionegro.

Hay dos vías alternas para los antioqueños que desean llegar a Rionegro. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Rionegro / API

Las principales rutas entre Medellín y Rionegro siguen siendo la del túnel de Oriente y la vía Las Palmas, que continúan operando con normalidad y son la recomendación principal para los viajeros.

El cierre afecta especialmente a:

Habitantes del corregimiento de Santa Elena

Transporte turístico

Conductores que usan esta vía como ruta alterna

En tiempo récord se reabrió la avenida El Poblado: este es el corredor habilitado en Medellín

Las autoridades invitan a la ciudadanía a anticiparse a este cierre y tomar la vía del Túnel de Oriente, la Variante Palmas y la Doble Calzada Las Palmas. Esta última había reportado algunos retrasos a las 9 de la mañana, pero ningún cierre total.

Los antioqueños pueden revisar los reportes más recientes de estas vías principales a través de los canales oficiales de las redes sociales de la Concesión Túnel Aburrá Oriente.

¿Por qué suceden estos cierres?

Este tipo de emergencias suele intensificarse en temporada de lluvias, cuando el terreno se vuelve inestable y aumenta el riesgo de deslizamientos.

El cierre en la vía a Santa Elena se mantiene como una medida preventiva mientras se estabiliza la zona, en una jornada que vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de algunos corredores viales en Medellín frente a condiciones climáticas adversas.