En video | Impresionante: creciente arrastra vehículo en Medellín durante emergencia por lluvias

Las intensas precipitaciones registradas el sábado 28 de marzo provocaron múltiples afectaciones en el corregimiento de San Antonio de Prado, al sur de Medellín, donde varias zonas resultaron impactadas por el aumento del caudal de quebradas, deslizamientos y daños en viviendas. Las autoridades mantienen la atención en al menos tres sectores mientras avanzan las evaluaciones de la situación.

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Deslizamientos y viviendas afectadas en varias veredas

De acuerdo con el balance preliminar, uno de los puntos más golpeados fue la vereda La Verde, donde el flujo de agua descendente generó afectaciones en varias casas. Este tipo de eventos no es nuevo en la zona, lo que mantiene en alerta a los organismos de gestión del riesgo.

El alcalde Federico Gutiérrez señaló que los equipos de emergencia fueron desplegados en distintos puntos del corregimiento. “Nuestro equipo de Bomberos Medellín, DAGRD y Alcaldía atiende varios puntos de la ciudad, especialmente en San Antonio de Prado, donde se presentan deslizamientos en vía pública, en la vereda La Florida y El Salado, así como afectaciones a varias viviendas”, indicó.

Crecientes súbitas y emergencias atendidas por la comunidad

En la vereda La Verde también se registró un episodio en el que la fuerza del agua arrastró un vehículo, el cual fue recuperado posteriormente por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

#Atención/ Un carro terminó en la quebrada en el sector Los Rieles, vía hacia Tierra Alta, en San Antonio de Prado, debido al fuerte aguacero registrado en la tarde de este sábado 28 de marzo. pic.twitter.com/fdsmkxo2Pv — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 29, 2026

Por otro lado, en el sector de Naranjitos, el incremento del nivel de una quebrada generó inundaciones que alcanzaron algunas viviendas. En este caso, fueron los propios habitantes quienes actuaron inicialmente para contener la emergencia, antes de la llegada de las autoridades.

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Afectaciones en la movilidad por pérdida de banca

Las lluvias también impactaron la infraestructura vial. En el sector de El Salado, una parte de la vía resultó afectada debido a la pérdida de banca, lo que obligó a suspender el paso durante varias horas. La situación fue controlada tras la intervención de maquinaria, que permitió restablecer la movilidad en la zona.