El centro de Medellín se alista para una de las jornadas más concurridas de la Semana Santa 2026.

Las parroquias del sector han organizado una agenda de celebraciones que incluye eucaristías, viacrucis, catequesis y momentos de reflexión espiritual, en coordinación con la programación difundida por el portal Centrópolis Medellín.

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Programación religiosa en el corazón de la ciudad

De acuerdo con la información oficial publicada por Centrópolis Medellín, las parroquias del centro histórico mantienen una tradición de intensa actividad religiosa durante el Lunes Santo.

Esta jornada marca el inicio de los días más solemnes de la Semana Mayor.

Hay templos que han sido históricamente el epicentro de las celebraciones del centro de la ciudad durante la Semana.

Entre estos se encuentran la Catedral Metropolitana, La Veracruz, San José, La Candelaria, San Ignacio de Loyola y otras parroquias del sector central.

El Lunes Santo suele convertirse en uno de los días de mayor asistencia en el centro de la ciudad, debido a la concentración de templos y a la tradición de recorridos religiosos entre parroquias.

Una agenda religiosa durante todo el día en el centro de Medellín

El portal Centrópolis Medellín ha documentado de forma continua estas actividades, consolidándose como una fuente de referencia para la agenda religiosa de la ciudad durante la Semana Mayor.

Las parroquias del centro histórico de Medellín desarrollan este Lunes Santo una programación extendida que combina celebraciones litúrgicas y actividades pastorales en diferentes horarios, facilitando la participación de feligreses a lo largo de la jornada.

Parroquia Jesús Nazareno

6:30 a.m. y 6:00 p.m.: Eucaristía y confesiones

9:00 a.m.: Pascua infantil (Salón parroquial)

4:30 p.m.: Confesiones

Parroquia San Juan Bosco

6:00 a.m., 7:15 a.m., 12:00 m., 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 6:00 p.m.: Eucaristías

6:30 p.m.: Película La Cristiada: Fe viva

Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

7:00 a.m. y 12:30 m.: Eucaristías

4:30 p.m.: Catequesis pastoral de sordos

6:30 p.m.: Catequesis (Urbanización Parque Central del Río)

Parroquia San Ignacio de Loyola

7:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m. y 6:00 p.m.: Eucaristías

5:00 p.m.: Santo viacrucis en el templo

Parroquia San José

7:00 a.m., 8:00 a.m., 12:00 m. y 6:00 p.m.: Eucaristías

3:00 p.m.: Coronilla y rosario a la Divina Misericordia

5:00 p.m.: Viacrucis

7:00 p.m.: Ejercicios espirituales y celebración penitencial

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Parroquia Nuestra Señora del Pilar

7:00 a.m. y 6:00 p.m.: Eucaristías

3:00 p.m.: Pascua infantil

4:00 p.m.: Confesiones

5:00 p.m.: Santo viacrucis

7:00 p.m.: Preparación a la Pascua para jóvenes y adultos

Parroquia San Anselmo

7:00 a.m. y 7:00 p.m.: Eucaristías

7:30 a.m. y 6:15 p.m.: Viacrucis

4:30 p.m.: Pascua infantil y juvenil

Parroquia Nuestra Señora del Sufragio

7:00 a.m., 9:00 a.m., 5:00 p.m. y 6:30 p.m.: Eucaristías

La programación convierte el centro de Medellín en un corredor espiritual activo durante todo el día, con actividades simultáneas que permiten a los ciudadanos participar en distintos momentos de la jornada.

Las autoridades eclesiásticas recomiendan a los asistentes planear sus desplazamientos debido al alto flujo de personas en el sector.